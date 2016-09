Dodge Viper ACR by GeigerCars.de

SPORTcars 20.08.2016 - Wird nach amerikanischen Sportwagen-Legenden gefragt, so kommt man neben der schnittigen Corvette und kultigen Muscle Cars à la Ford Mustang natürlich auch an der Dodge Viper nicht vorbei. Das nach einer Giftschlange benannte Power-Coupé darf mit seinem großvolumigen Zehnzylinder-Triebwerk bereits in seinen „zivilen“ Ausführungen wohl als radikalster US-Sportler bezeichnet werden. Dies trifft umso mehr auf die Club Racing-Variante ACR zu, die straßenzugelassene Viper mit Rennsportanspruch und 654 PS, die bereits seit einigen Monaten bei GeigerCars erhältlich ist.

Nun legen die Münchener US-Car-Spezialisten auch bei der Viper ACR nochmals nach und bieten ein umfangreiches Motortuning-Paket für die mit reichlich Leit- und Spoilerwerk ausgestattete Amerikanerin an. Mit nunmehr 765 PS wird die Viper endgültig zum kompromisslosen Supersportwagen-Schreck – sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke.

Die Leistungssteigerung von satten 111 PS erreichen Karl Geiger und sein Team in erster Linie mit Hilfe eines Leistungskit für den gigantischen 8,4-Liter-V10-Motor, welcher auf klassisches Saugertuning setzt: Neben geporteten Zylinderköpfen, größeren Einlassventilen mit 2,215 Zoll Durchmesser und einer Sportnockenwelle sowie Hydrostößeln verantworten neue Stößelstangen und doppelte Ventilfedern die nochmals deutlich überzeugendere Leistungsausbeute. Darüber hinaus befinden sich diverse weitere Upgrades für den Antriebsstrang der Viper ACR im GeigerCars-Programm: Eine Sportauspuffanlage aus Edelstahl sowie ein Fächerkrümmer samt Sportkat verfeinert die Abgasentsorgung bedeutend und entlocken der Viper einen reinrassigen Racing-Sound. Um auf der Rennstrecke eine perfekte Standfestigkeit des Triebwerks zu gewährleisten, installiert GeigerCars einen effizienten Motorölkühler. Darüber hinaus wird eine weitere Ölkühlanlage samt dedizierter Pumpe in der Viper verbaut, die an der Hinterachse ihren Dienst verrichtet. Im Zuge der abschließenden Software-Anpassung wird selbstverständlich auch eine Leistungsmessung auf dem hauseigenen Prüfstand durchgeführt.

Um die gerade mit dem „Extreme Aero Package“, das unter anderem einen ausladenden Frontsplitter, Doppelflaps für die vordere Schürze und einen Heckdiffusor umfasst, besonders radikale Optik des US-amerikanischen Sportcoupés zusätzlich zu verschärfen sowie die ungefederten Massen zu reduzieren, ist zusätzlich ein GeigerCars-Alufelgensatz in den üppigen Dimensionen 11x19 Zoll sowie 13x19 Zoll inklusive Sensoren erhältlich.



Die Gesamtsumme für die bei GeigerCars durchgeführten Optimierungen an der ACR belaufen sich auf 40.775 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die GeigerCars-Viper ACR inklusive des „Extreme Aero Package“ ist bei GeigerCars als Komplettfahrzeug ab 219.000 Euro erhältlich.



Technische Daten, GeigerCars-Dodge Viper ACR: Motor: V10-Ottomotor | Hubraum: 8,4 Liter | Leistung: 563 kW (765 PS) bei 6.400 U/min | Drehmoment: 920 Nm bei 5.500 U/min | Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe | Verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 18,1 l / 12,7 l / 15,2 l pro 100 km (Super) | Co2-Ausstoß, kombiniert: 380 g/km | Energieeffizienzklasse: G | Emissionsklasse: Euro 6



GeigerCars-Umbau: Geiger-Leistungskit 765 PS / 920 Nm (bestehend aus geporteten Zylinderköpfen, größeren Einlassventilen 2,215 Zoll, Sportnockenwelle / Hydrostößel, Stößelstangen, doppelten Ventilfedern) | Edelstahl-Auspuffanlage, Fächerkrümmer, Sportkatalysator | Software-Abstimmung inkl. Leistungsmessung | Motorölkühler, Hinterachsölkühlanlage inkl. Pumpe < Geiger-Schmiedefelgen 11x19 Zoll und 13x19 Zoll