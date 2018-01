Camaro ZL1 1LE: US-Dampfhammer mit Zulassung

Camaro ZL1 1LE: US-Dampfhammer mit Zulassung Foto: GeigerCars

SPORTcars 24.01.2018 - Lange hatten amerikanische Muscle Cars vom Schlage eines Chevrolet Camaro den Ruf, zwar geradeaus schnell, aber auf kurvigem Geläuf nur mäßig talentiert zu sein. Diese Zeiten gehören nun der Vergangenheit an. Dies stellt der letzte Neuzugang im Verkaufsraum der Münchener US-Car-Spezialisten von GeigerCars.de eindrucksvoll unter Beweis: der Camaro ZL1 1LE. Schon der reguläre ZL1 eignet sich bestens für Ausflüge auf die Rennstrecke, mit dem optionalen „1LE Track-Package“ mutiert das Sportcoupé aber endgültig zum erstklassigen Kurvenräuber, der erst auf dem Rundkurs sein volles Potenzial ausschöpft.

Camaro ZL1 1LE: US-Dampfhammer mit Zulassung Foto: GeigerCars

Camaro ZL1 1LE: US-Dampfhammer mit Zulassung Foto: GeigerCars

Der kompromisslose Sportler ist bei GeigerCars.de mit einer Straßenzulassung für Deutschland erhältlich. Optisch unterscheidet sich der 1LE vom Standard-ZL1 durch einen noch extremeren Bodykit, der am Bug um einen großen Frontsplitter sowie seitlichen Flaps erweitert ist. Die Motorhaube ist in Mattschwarz ausgeführt und besitzt einen Luftauslass aus Sichtcarbon. Auf dem Kofferraumdeckel thront ein großer Heckflügel ebenfalls aus Carbon, der für mächtig Abtrieb sorgt. Exklusiv für den ZL1 1LE entwickelt wurden die Goodyear Eagle F1 Supercar 3R-Reifen, die in den Dimensionen 305/30ZR19 an der Vorderund 325/30ZR19 an der Hinterachse für hervorragenden Grip in jeglicher Straßenlage sorgen. Aufgezogen sind sie auf einen Satz geschmiedeter Alufelgen der Größen 11x19 Zoll sowie 12x19 Zoll.

Camaro ZL1 1LE: US-Dampfhammer mit Zulassung Foto: GeigerCars

Die besonders leichten Felgen sorgen für eine Gewichtsreduktion des 1LE von 27 Kilogramm im Vergleich zum normalen ZL1 bei. Weitere Pfunde spart Chevrolet durch den Einsatz einer dünneren Heckscheibe, Modifikationen der Rückbank und die neuen Dämpfer. Diese stammen von Multimatic, sind wie auch die Domlager vielfach einstellbar und ermöglichen so unter anderem eine variable Fahrhöhe an der Vorderachse. Für kraftvollen Vortrieb sorgt nach wie vor der 6,2 Liter große LT4-V8 mit Kompressor-Aufladung, wie er etwa auch in der Corvette Z06 zum Einsatz kommt: Er leistet 659 PS und stemmt ein wuchtiges Drehmoment von bis zu 868 Nm auf die Kurbelwelle. Die Kraftübertragung übernimmt dabei ein manuelles 6-Gang-Getriebe, das im 1LE eine spezielle, für den Track-Einsatz optimierte Übersetzung besitzt. Hervorragende Verzögerungswerte garantiert die Brembo-Bremsanlage mit roten 6-Kolben-Sätteln vorne und 4-Kolben-Sätteln an der Hinterachse.

Camaro ZL1 1LE: US-Dampfhammer mit Zulassung Foto: GeigerCars

Verdienst der zahlreichen Optimierungen ist eine herausragende Rundenzeit von 7:16.04 Minuten auf der Nürburgring-Nordschleife. Damit nimmt er etwa dem ähnlich konzipierten aber etwas schwächeren Ford Mustang Shelby GT350 R auf dem 26 Kilometer langen Kurs 16 Sekunden ab und ist auch im Vergleich zum Standard-ZL1 fast acht Sekunden schneller. Im Innenraum des extremsten Camaros geht es trotz der konsequenten Auslegung für den Rennstrecken-Einsatz keineswegs spartanisch zu: An Bord finden sich serienmäßig unter anderem eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, eine Bose-Premium-Soundanlage, beheiz- und belüftbare Recaro-Sportsitze sowie ein unten abgeflachtes Lenkrad, das ebenfalls beheizbar ist. Erhältlich ist der Chevrolet Camaro ZL1 1LE bei GeigerCars.de als Komplettfahrzeug zum Preis von 104.900 Euro (inkl. 19 % MwSt).



Technische Daten, Chevrolet Camaro ZL1 1LE: Motor: V8-Ottomotor (LT4) mit Kompressor-Aufladung | Hubraum: 6,2 Liter | Leistung: 485 kW (659 PS) bei 6.400 U/min | Drehmoment: 868 Nm bei 3.600 U/min | Beschleunigung 0-100: 3,6 Sekunden | Getriebe: 6-Gang-Handschaltgetriebe | Verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 19,1 l / 7,8 l / 12,0 l pro 100 km | CO2-Ausstoß, kombiniert: 279 g/km | Emissionsklasse: Euro 6 | Energieeffizienzklasse: G | Fahrzeugpreis: 104.900 Euro (inkl. 19 % MwSt)

Foto: GeigerCars