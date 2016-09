Cadillac ATS-V Coupé by GeigerCars.de

Cadillac ATS-V Coupé by GeigerCars.de Foto: GeigerCars

SPORTcars 12.09.2016 - Wer in Deutschland einen leistungsstarken, amerikanischen Sportwagen fahren will, der wählt meist einen der typischen, allseits bekannten Vertreter: Muscle-Cars wie Ford Mustang und Chevrolet Camaro buhlen mit Klassikern à la Dodge Viper und Corvette um die Gunst der Kunden. Andere Hersteller wie beispielsweise Cadillac geraten dabei oft in Vergessenheit, etwa durch den Ruf, in erster Linie luxuriöse Limousinen zu bauen – und das völlig zu Unrecht! In Form der V-Topmodelle hat die GM-Tochter seit Jahren kraftstrotzende Sportler allererster Güte im Portfolio. Mit der auf 508 PS leistungsgesteigerten Version des Cadillac ATS-V bietet das auf US-Cars spezialisierte Team um Karl Geiger eine interessante und exklusive Alternative zu Mustang und Co. an.

Cadillac ATS-V Coupé by GeigerCars.de Foto: GeigerCars

Cadillac ATS-V Coupé by GeigerCars.de Foto: GeigerCars

Gegenüber der Serienleistung des von zwei Turboladern zwangsbeatmeten V6-Triebwerks bedeutet das GeigerCars-Tuning eine Steigerung von 39 PS, wodurch das Coupé die 500-PS-Marke spielerisch überbietet. Ebenso erhöht sich das maximale Drehmoment von 603 auf bullige 659 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht der ATS-V in GeigerCars-Spezifikation erst bei 312 km/h – ein Wert auf dem Niveau reinrassiger Sportwagen!

Cadillac ATS-V Coupé by GeigerCars.de Foto: GeigerCars

Ermöglicht wird die Verbesserung der Performance-Daten durch den Einbau eines Edelstahl-Klappenauspuffsystems ab Kat samt X-Pipe, Klappensteuerung und üppigen, 110 Millimeter durchmessenden Endrohren. In Verbindung mit einer neuen Softwareabstimmung ist die Anlage zu einem Preis von 7.900 Euro inkl. Mehrwertsteuer erhältlich. Im Übrigen verfügt der ATS-V bereits ab Werk über erstklassige, technische Anlagen und kommt unter anderem mit einer Brembo-Bremsanlage, Launch Control, einem elektronischen Sperrdifferenzial und einem Magnetic Ride Control-Fahrwerk.

Cadillac ATS-V Coupé by GeigerCars.de Foto: GeigerCars

Letzteres optimiert GeigerCars zusätzlich mit Hilfe von besonders sportlich abgestimmten Federn für 1.090 Euro, die den ATS-V zudem um 25 Millimeter tieferlegen. Des Weiteren verfeinern die Münchener Spezialisten das Erscheinungsbild des Coupés durch die Montage eines OZ Leggera-Felgensatzes in 9x19 und 9,5x19 Zoll. Er ist mit einer Bereifung in 255/30R19 sowie 275/30R19 als Komplettradsatz inklusive Montage für 3.990 Euro erhältlich. Trotz aller Sportlichkeit muss der Kunde übrigens nicht gänzlich auf den markentypischen Luxus verzichten: Serienmäßig verbaut Cadillac Annehmlichkeiten wie Recaro-Sportledersitze, eine Zweizonen-Klimaautomatik, ein Bose-Soundsystem und eine ganze Armada an Assistenzsystemen. Der GeigerCars-ATS-V ist zum Komplettpreis von 88.630 Euro erhältlich.



Technische Daten GeigerCars-Cadillac ATS-V Coupé Twin Turbo black line: Motor: V6-Ottomotor mit Twin Turbo-Aufladung | Hubraum: 3,6 Liter | Leistung: 374 kW (508 PS) bei 6.100 U/min | Drehmoment: 603 Nm bei 4.600 U/min | Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe | Verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 16,9 l / 8,2 l / 11,4 l pro 100 km | CO2-Ausstoß, kombiniert: 260 g/km | Emissionsklasse: Euro 6 | Energieeffizienzklasse: G



GeigerCars-Umbau: Edelstahl-Klappenauspuffsystem ab Kat mit Klappensteuerung und X-Pipe, Endrohrdurchmesser 110 Millimeter | Software-Abstimmung | OZ Leggera-Aluräder in 9x19 Zoll und 9,5x19 Zoll | Bereifung in 255/30R19 und 275/30R19 | Tieferlegung um 25 Millimeter mit sportlich abgestimmten Federn