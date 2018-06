G-POWER X6 M F86 mit 750 PS

G-POWER X6 M F86 mit 750 PS Foto: G-POWER

SPORTcars 12.06.2018 - Der X6 ist zweifellos eine repräsentative Erscheinung, welche die stattlich bullige Karosserie eines SUVs mit der sportlich-dynamischen Silhouette eines Coupés vebindet. Damit feiern die Münchener beachtliche Erfolge, mittlerweile schon in zweiter Modellgeneration. Absolutes Highlight der Baureihe ist das kraftvolle Topmodell X6 M. Schon der ersten Generation dessen ermöglichte G-POWER seinerzeit mit dem hauseigenen TYPHOON-Widebody-Kit einen noch stämmigeren und imposanteren Auftritt. Ergänzt hatte das auf Veredlungen und Perfomance-Tuning der sportlichen BMW M-Modelle spezialisierte Unternehmen aus dem oberbayrischen Aresing die Veredlung selbstverständlich um eine beachtliche Leistungssteigerung. Nun bekommt der X6 M TYPHOON einen würdigen Nachfolger auf Basis des F86.

Das bekannte Grundrezept blieb dabei selbstverständlich erhalten. So zeichnet sich der neue X6 M TYPHOON auf den ersten Blick insbesondere durch seinen beeindruckenden Breitbau-Bodykit aus. Er verleiht dem BMW das unverwechselbare und eigenständige G-POWER-Design und umfasst neben den Kotflügelverbreiterungen eine Frontschürze mit großen Lufteinlässen, Seitenschwellerleisten, Türaufsätze sowie eine neue Heckschürze. Gegen Aufpreis gibt es einen Diffusor aus Sichtcarbon sowie zudem die Venturi-Motorhaube, die eine hervorragende Entlüftung des Motorraums garantiert. Obligatorisch beim TYPHOON-Umbau ist darüber hinaus die TYPHOON-Abgasanlage aus Titan mit vier Carbon-ummantelten 102-mm-Endrohren.

Eine perfekte Abrundung der X6 M TYPHOON-Optik stellt der hauseigene Felgensatz dar, den G-POWER in den vergrößerten Radhäusern montiert. Es handelt sich um die bewährten Schmiederäder HURRICANE RR mit fünf Doppelspeichen und Finish in Jet Black, die hier im 23-Zoll-Format zum Einsatz kommen. Noch besser zur Geltung kommt die neue Rad/Reifen-Kombination dank der Tieferlegung um bis zu 40 Millimeter an der Vorder- und 30 Millimeter an der Hinterachse. Zurückzuführen ist diese auf das individuell höhenverstellbare GX6M-RS Gewindefahrwerk, das mit seiner neunfach einstellbaren Dämpferwirkung auch die Fahrdynamik optimiert und zudem Topspeed-erprobt ist.

Dafür, dass sich diese Höchstgeschwindigkeit deutlich erhöht hat, sorgte G-POWER mit Hilfe einer tiefgreifenden Optimierung des 4,4 Liter großen Biturbo-V8. Das Triebwerk verfügt über modifizierte Turbolader, G-POWER-Downpipes samt Katalysatoren sowie die G-POWER Performance Software V3 in Verbindung mit einer Aufhebung der Vmax-Begrenzung. Die beiden letztgenannten Komponenten sind aktuell anlässlich des 35-jährigen Jubiläums von G-POWER in der „35 Jahre Edition“ zu einem um 35 Prozent reduzierten, exklusiven Sonderpreis erhältlich – das Angebot gilt nur im Jubiläumsjahr 2018. Die aus den Anpassungen resultierende Power beläuft sich auf satte 750 PS, was einem Zuwachs von 175 PS entspricht. Das maximale Drehmoment beträgt nun 980 Nm (+ 230 Nm). Damit erreicht der X6 M TYPHOON eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 300 km/h und absolviert die ¼ Meile in nur 11,5 Sekunden.



