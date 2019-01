G-POWER M850i xDrive mit 670 PS

SPORTcars 25.01.2019 - Der BMW 6er ist wieder Geschichte, zumindest in seiner althergebrachten Form als Coupé oder zuletzt auch Cabrio sowie Gran Coupé. Doch natür-lich verschwinden diese Modelle nicht gänzlich aus dem Programm, viel-mehr greift BMW für den Nachfolger auf eine ebenfalls prestigeträchtige Bezeichnung zurück: 8er. Das seit mehr als 35 Jahren auf Performance-Optimierungen an BMW-Modellen spezialisierte Unternehmen G-POWER aus dem oberbayrischen Peutenhausen hat sich nun bereits mit dem bis dato stärksten 8er, dem M850i befasst. Das Ergebnis verfügt, wie gewohnt, über eine im Vergleich zur Serie deutlich höhere Leistung, die dem G-POWER M850i xDrive zu Fahrleistungen im Stil von Supersportwagen verhilft.

Beeindruckende 670 PS (493 kW) und ein maximales Drehmoment von 890 Nm generiert der 4,4 Liter große Biturbo-V8 im Bug des G-POWER M850i xDrive. Dies entspricht gegenüber der Serie einem Plus von sowohl 140 PS (103 kW) als auch 140 Nm. Verantwortlich dafür zeichnet sich eine Kombination aus Hardware- und Software-Modifikationen. Zum einen verbaut G-POWER einen Satz Edelstahl-Downpipes inklusive 200-Zellen-Sportkatalysatoren. Diese reduzieren nicht nur den Staudruck, sondern auch die thermische Belastung und lassen das doppelt aufgeladene V8-Triebwerk noch freier ausatmen.

Das somit generierte Potential für eine noch höhere Leistungsabgabe wird dann durch die bewährte G-POWER Performance Software V2 optimal umgesetzt. Perfekt ergänzt durch die optional erhältliche Anhebung der Höchstgeschwindigkeits-Begrenzung. Damit fährt der G-POWER M850i mehr als 320 km/h schnell. Auf dem Weg dorthin absolviert er den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h innerhalb von nur 3,1 Sekunden!

Dadurch, dass die werkseitigen Motorschutz- und Diagnosefunktionen erhalten bleiben, ist übrigens garantiert, dass der N63-Achtzylinder nicht unter den Softwareanpassungen leidet. Schließlich stellt G-POWER bei jeglichen Entwicklungen die Sicherheit sowie Langlebigkeit der techni-schen Komponenten an höchste Stelle und führt dabei auch ausgiebige Tests, gleichermaßen unter heißen wie kalten Bedingungen, durch.

Ergänzend zu den technischen Optimierungen trägt der M850i einen Satz der beliebten HURRICANE RR-Schmiedefelgen zur Schau. Die Dimensionen der leichtgewichtigen Räder, die sich durch fünf klassische Doppelspeichen auszeichnen, betragen in diesem Fall 9x21 und 10,5x21 Zoll. Bezogen sind sie mit Hochleistungsreifen der Dimensionen 255/30 R21 und 305/25 R21. Der Preis für den Komplettradsatz startet bei 8.950 Euro.



