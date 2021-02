Noch mächtiger wird es last but not least in der höchsten Ausbaustufe: Satte 800 PS und ein Drehmoment von bis zu 950 Nm stehen in diesem Fall bereit. Neben der Performance Software GP-800 und den aus der darunter angesiedelten Stufe bekannten Hardware-Anpassungen ist in diesem Fall auch das Turbolader Upgrade GP-900 (5.950,- Euro) obligatorisch. Dieses beschert dem X6 M Competition-Lader mit unter anderem größeren Verdichter- und Turbinenrädern sowie -gehäusen und einer optimierten Turbinenschaufel. Damit ermöglichen sie beispielsweise höhere Ladedrücke, eine Reduzierung von Abgasgegendruck und -temperatur sowie einen optimierten Wirkungsgrad.