SPORTcars 25.03.2020 - Schon seit mehr als 35 Jahren steht die Marke G-POWER für optimierte BMWs mit außergewöhnlichen Leistungswerten. Die adäquate Grundlage bildet traditionell zumeist eines der Topmodelle, die in den heiligen Hallen der M GmbH entstehen. So war es auch bei dem neusten Werk der Spezialisten mit Sitz im schwäbischen Teil Bayerns: Der G-POWER G8M Bi-TURBO basiert auf dem gleichermaßen sportlichen und luxuriösen M8 Competition Cabriolet.

Andererseits kommen Upgrade-Turbolader mit größerem Verdichterrad sowie verbessertem Turbinenrad und CNC-gefrästen Gehäusen, Downpipes mit oder ohne Sportkatalysatoren, die den Abgasgegendruck verringern, und eine Titan-Abgasanlage zum Einsatz. Letztere sorgt für eine mitreißende Soundkulisse, die beim Ausdrehen der Gänge gar an Motorsport-Fahrzeuge erinnert. Die Endrohre sind mit Carbon ummantelt.



Die 820-PS-Version ist die stärkste Variante der Leistungssteigerung für den M8, darunter gibt es noch zwei weitere Ausbaustufen. Den Einstieg bildet die Erhöhung auf 720 PS (529 kW) und 850 Nm, was ausschließlich über die Performance Software GP-720 bewerkstelligt wird. Dazwischen ordnet sich die Ausführung mit 770 PS (566 kW) und 930 Nm ein, in diesem Fall bekommt der BMW die Performance Software GP-770 sowie die Downpipes mit Sportkatalysatoren.