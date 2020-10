SPORTcars

G-POWER G5M HURRICANE RR: Highspeed-Limo mit 900PS

G-POWER G5M HURRICANE RR: Highspeed-Limo mit 900PS Foto: G-POWER

SPORTcars 26.10.2020 - Den BMW M5 gibt es jetzt bereits seit 35 Jahren, also fast so lange wie die Marke G-POWER, welche noch ein paar Jahre älter ist. Und genau wie G-POWER erfand sich der M5 in mehr als drei Jahrzehnten wieder und wieder neu – und war so immer die jeweils führende Referenz seiner Zeit. Dabei präsentierte sich der M5 zu Beginn seiner Laufbahn noch als relativ unauffällige Mittelklasse-Limousine mit Reihensechszylinder und aus heutiger Sicht regelrecht zahmen 286 PS. Seither aber hat er sich in einen veritablen Supersportler verwandelt, der in der aktuellen Generation einen mächtigen 4,4-Liter-V8 mit Bi-Turboaufladung und serienmäßigen 625 PS (Competition-Modell) besitzt.

Und auch bei G-POWER ist die Veränderung die einzige Konstante in der Historie. Dabei basiert der Erfolg sowohl bei G-POWER, als auch beim M5 darauf, immer offen für neue, innovative Konzepte zu sein und auch mal radikal andere Wege zu gehen als der automobile Mainstream. Als beispielsweise BMW das aus der Formel 1 stammende Hochdrehzahlkonzept beim legendären M5 E60 mit V10-Triebwerk in einem Serienfahrzeug etablierte, verlegte G-POWER im Jahre 2007 kurzerhand den kompletten Firmensitz von Norddeutschland nach Süddeutschland. Dank dieser mutigen Entscheidung entstand einer der spektakulärsten Vertreter in der Ahnengalerie des BMW M5: der G-POWER M5 HURRICANE. Mit einer Vmax von 366 km/h nicht weniger als die schnellste Limousine der Welt.

Aber diese Welt hat sich weitergedreht und so liegen heutzutage die Herausforderungen für einen Luxus-Fahrzeugveredeler wie G-POWER nicht mehr „nur“ im handwerklichen Geschick des traditionellen Motorenbaus, sondern vor allem in der digitalen Welt der Bits und Bytes, die aktuell die Grenzen des technisch Machbaren in der Tuning-Branche definieren.



Diesen Wandel in Bezug auf das im Tuning-Bereich benötigten Know-how, weg von den klassischen Kenntnissen der Metallbearbeitung und hin zu den modernen Werkzeugen der elektronischen Leistungssteigerung, hat das G-POWER-Kernteam um Zoran Zorneke, Dirk Ochmann und Bujar Bunjaku bereits 2014 erkannt und entsprechend die Weichen für die Turbomodelle gestellt, um G-POWER wieder einmal radikal neu auszurichten.



Eine komplette Umstrukturierung der Marke G-POWER Ende letzten Jahres warf alten Ballast zu Gunsten einer schlanken und agilen Arbeitsorganisation ab. Dies ermöglicht

G-POWER über das seit Jahrzehnten bestehende weltweite Netzwerk sowie den Zugriff auf exakt passendes Experten-Know-how für das jeweilige Projekt, sodass sich Entwicklungsprozesse wesentlich flexibler und effizienter gestalten lassen.



Im Zuge der Fokussierung auf die Turbo-Technik erweiterte G-POWER auch sein Portfolio bedienter Marken: Der einst reine BMW-Tuner bietet seither auch ein umfangreiches Performance-Programm für die Mercedes-AMG-Modelle mit 5,5-Liter- oder 4,0-Liter-V8-Bi-Turbo-Motoren.