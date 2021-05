SPORTcars 08.05.2021 - Leistungsstarke Sportwagen in limitierter Auflage erfreuen sich stets großer Beliebtheit und Nachfrage – schon alleine aus dem Grund, dass sie großes Potenzial bieten, zu gesuchten Sammlerstücken zu werden. Auch die hinter der Marke G-POWER steckenden Tuning-Spezialisten aus Aichach nahe Augsburg bringen nun eine auf weltweit nur 25 Exemplare begrenzte Limited Edition an den Start. Sie ist ein Ableger des auf dem BMW M2 Competition basierenden G-POWER G2M und erregt nicht nur mit ihrer deutlich gesteigerten Leistung Aufsehen, sondern zudem mit einigen einzigartigen, der limitierten Edition vorbehaltenen Features.

Den per Biturbo aufgeladenen S55B30-Reihensechzylinder, der im Serienzustand 410 PS / 302 kW und 550 Nm generiert, optimiert G-POWER wie gewohnt mit einer Kombination aus Soft- und Hardware-Anpassungen: So kommen einerseits neue Ladedruckrohre, ein Sportluftfilter, eine Kurbelwellen-Zentralschraubensperre und sowie die G-POWER DEEPTONE Abgasanlage mit vier 90-Millimeter-Endrohren in mattem Carbon und andererseits die bewährte Performance-Software GP-550 zum Einsatz. Damit erhöht sich die Power des Aggregats auf nunmehr 550 PS / 404 kW und das maximale Drehmoment liegt bei 700 Nm. Dank einer Aufhebung der Höchstgeschwindigkeits-Begrenzung erreicht die G2M Limited Edition damit bis zu 300 km/h und katapultiert sich aus dem Stand in nur 3,7 Sekunden auf 100 km/h. Ergänzend zum dem Motor-Upgrade erhält ferner auch das DKG-Getriebe (falls vorhanden) eine Anpassung.