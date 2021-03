In den darunter angesiedelten Ausbaustufen kommen ergänzend zu der jeweiligen Softwareoptimierung gleichfalls ein Teil der Hardware-Änderungen zum Einsatz: Die zweitstärkste Version bringt den M2 CS auf 570 PS (419 kW) und 720 Nm, was mithilfe der Performance Software GP-570 den Sport-Downpipes sowie der GP-DEEPTONE-Abgasanlage erreicht wird. Zudem kommt hier die Kurbelwellen-Zentralschraubensperre obligatorisch hinzu – wie auch in der eine Ebene tiefer rangierenden Variante. Letztere beschert dem CS 540 PS (397 kW) und 680 Nm und umfasst dabei zudem die Performance Software GP-540 und die GP DEEPTONE-Abgasanlage, die stets aus rostfreiem Edelstahl gefertigt ist und sich durch unter anderem Abgasklappen und vier 90 Millimeter durchmessende und mit Carbon ummantelte Endrohre auszeichnet.

Den Einstieg in die G-POWER-Leistungssteigerung für den M2 CS bildet schließlich die Erhöhung auf 500 PS (368 kW) und 650 Nm, die ausschließlich die Performance Software GP-500 sowie die Kurbelwellen-Zentralschraubensperre umfasst. Ganz gleich, welche Ausbaustufe der Kunde wählt, in jedem Fall offeriert und empfiehlt G-POWER ergänzend weitere Modifikationen wie die Anhebung der Vmax-Begrenzung die GP-Schubabschaltung, die Getriebe Software GTS das Ladeluft-Wasserkühler-Paket sowie die hauseigenen Ladedruckrohre und Sportluftfilter.

Abrundend bietet G-POWER die Möglichkeit zur optischen Individualisierung des M2 CS. Hierfür stehen wahlweise die bewährten, hauseigenen HURRICANE RR-Schmiederäder sowie die neuen HURRICANE RS-Schmiederäder zur Verfügung. Sie sind jeweils in verschiedenen Finisches erhältlich und in den Dimensionen 9x20 Zoll für die Vorder- und 10,5x20 Zoll für die Hinterachse samt Bereifung in 245/30 R20 und 265/30 R20 perfekt auf die Radkästen des Kompaktsportlers zugeschnitten Dank der Produktion aus ultraleichtem Flugzeugbau-Aluminium reduzieren die Einteiler die ungefederten respektive rotierenden Massen, was sich nicht zuletzt merklich positiv auf die Fahrdynamik auswirkt.



Weiteren Informationen gibt es direkt bei: www.g-power.com oder telefonisch unter +49 8251 860 1100