G-POWER C 63 S AMG

SPORTcars 22.07.2018 - Ihren Ursprung haben die Spezialisten von G-POWER aus dem oberbayrischen Aresing bekanntlich im Bereich des Performance-Tunings von Fahrzeugen aus München. Vor allem die leistungsstarken BMW M-Topmodelle werden dabei durch Soft- und Hardware-Optimierungen auf herausragende Leistungswerte gebracht. Schon vor einiger Zeit jedoch hat G-POWER sein Angebot konsequent erweitert: Auch für Mercedes-Fahrzeuge bietet das Unternehmen nun Leistungssteigerungen an, wobei im Fokus an dieser Stelle selbstverständlich auch wieder die jeweils kraftvollsten Ausführungen, sprich die AMG-Modelle stehen. Neu im Programm befindet sich nun das Tuning-Portfolio für den beliebten Mittelklasse-Sportler Mercedes-AMG C 63 S. Dessen Power wird schon durch den reinen Einsatz einer elektronischen Anpassung ohne ergänzende Hardware-Modifikationen deutlich angehoben.

Glatte 600 PS (441 kW) und ein Drehmoment von 800 Nm stehen im Datenblatt des G-POWER C 63 S AMG. Dies entspricht einem Plus von 90 PS sowie 100 Nm gegenüber der Serie. Ermöglicht wird diese Steigerung, wie von G-POWER gewohnt wahlweise auf einem von zwei möglichen Wegen: Zum einen ist dies das G-POWER Performance Modul V1 zum Preis von 3.950 Euro, wobei hier die Aufhebung der Höchstgeschwindigkeits-Begrenzung bereits inbegriffen ist. Somit beträgt die Vmax der Limousine mehr als 300 km/h und der Sprint auf Tempo 100 ist bereits nach 3,8 Sekunden absolviert. Alternativ lassen sich selbige Ergebnisse auch mit Hilfe der G-POWER Performance Software V1 bewerkstelligen, wobei in diesem Fall noch ergänzend die Vmax-Anhebung erworben werden kann. Diese beiden Produkte sind jedoch aktuell im Jubiläumsjahr in der besonders attraktiven „35 Jahre EDITION“ erhältlich. Diese bringt einen Kostenvorteil von 35 Prozent mit sich, sodass die Performance Software V1 nur 1.933 Euro und die Vmax-Anhebung 516,70 Euro kostet.

Selbstverständlich gewährleistet G-POWER in jedem Fall eine optimale Verträglich-keit für den Motor, sodass die Hardware auch nach dem Upgrade keiner erhöhten Belastung ausgesetzt ist: So bleiben beispielsweise sowohl die Motorschutz- als auch die Diagnosefunktionen unbeeinträchtigt erhalten. Für Interessenten, die eine noch weitere Leistungssteigerung anstreben, hat G-POWER übrigens ebenfalls das richtige Angebot: Bei Bedarf kombinieren die Spezialisten die Softwareanpassungen mit umfangreichen Modifikationen am Triebwerk beziehungsweise insbesondere der Abgasanlage und dem Turbolader. Dann erhöht sich die Power auf bis zu 800 PS!

Ergänzend zu den technischen Optimierungen bietet G-POWER auch für den C 63 S auf Wunsch einen neuen Radsatz an, der den sportlich-dynamischen Charakter und den extrovertierten Look des Mercedes-AMGs perfekt unterstreicht: Es handelt sich um die bewährten, hauseigenen HURRICANE RR-Felgen mit fünf Doppelspeichen. Der Schmiederadsatz verfügt in diesem Fall über das 20-Zoll-Format und ist inklusive Bereifung zu einem Preis von 7.590 Euro erhältlich.



Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen erhalten Sie bei: G-Power by Infinitas GmbH | St. Mauritius Straße 2 | 86561 Aresing / OT Autenzell | Tel.: 0 82 52/ 909 86-0 | Fax: 0 82 52/ 909 86-86 | www.g-power.de | E-Mail: info@g-power.de