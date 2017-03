Einer der schnellsten offenen Viersitzer

Einer der schnellsten offenen Viersitzer Foto: G-POWER

SPORTcars 03.03.2017 - Ein absoluter Open Air-Traumwagen ist zweifellos das schnittige BMW 6er-Cabriolet der aktuellen Baureihe F12 – insbesondere als M6 mit 560 bzw. in der Competition-Variante sogar 600 PS. Genau dieses Topmodell haben die seit mehr als 35 Jahren renommierten BMW M-Spezialisten von G-POWER als Basis für ihre neuste Kreation auserwählt.

Die Mannen aus Aresing generieren eine deutliche Leistungssteigerung auf brachiale 800 PS. Ermöglicht wird dies durch tiefgreifende Optimierungen des 4,4-Liter-Biturbo-V8-Triebwerks, sowohl hinsichtlich der Motorhardware als auch der Elektronik des doppelt aufgeladenen Kraftwerks: Neben neuen Downpipes, wahlweise mit oder ohne Sportkatalysatoren, erhalten die Turbolader umfassende Modifikationen, G-POWER verbaut etwa CNC-gefräste Gehäuse und effizientere Turbinenräder. Hinzu kommt die individuelle Bi-Tronik 2 V4-Kennfeldänderung. Eine hochwertige Titan-Abgasanlage mit vier 100 Millimeter durchmessenden Carbon-Endrohren rundet die motortechnischen Anpassungen ab. Besonders zugute kommt den G-POWER-Technikern bei der Abstimmung aktueller Turbosysteme ihr umfangreicher Erfahrungsschatz, den sie in den vergangenen Jahrzehnten im Zuge der Entwicklung hauseigener Kompressorsysteme erwarben – bis heute eine Kernkompetenz des Hauses.

Neben dem Leistungsplus bewirken die Anpassungen, dass das M6 Cabrio fortan ein maximales Drehmoment von 1.050 Nm auf die Kurbelwelle presst. Damit ergeben sich erstklassige Performance-Werte, die den G-POWER-M6 zu einem der schnellsten, viersitzigen Cabrios der Welt machen: Nach 9,8 Sekunden ist Tempo 200 erreicht, während die Höchstgeschwindigkeit dank aufgehobener Abriegelung gar 330 km/h beträgt. Damit untermauert G-POWER vor dem Hintergrund zahlreicher dokumentierter Rekordfahrten (siehe unten) einmal mehr den Anspruch, in der Liga der Highend-Performance-Tuner eine führende Rolle einzunehmen.

Um die signifikant gesteigerte Potenz des M6 Cabrios in eine entsprechende Fahrdynamik ummünzen zu können, bieten die Spezialisten aus Aresing darüber hinaus das GM6-RS-Gewindefahrwerk an. Der hauseigene geschmiedete Radsatz HURRICANE RR in den Dimensionen 9,0x21 und 10,5x21 Zoll mit Hochleistungsbereifung der Größen 255/30R21 und 295/25R21 bringt den äußerst sportlichen Charakter des 6er-Topmodells aus dem Hause G-POWER mit seinen schwarzen Doppelspeichen perfekt zum Ausdruck.



Darüber hinaus sorgen die gewichtsoptimierten Schmiederäder für eine signifkante Reduzierung der ungefederten Massen, was sich positiv auf die Fahrdynamik des 800-PS-Cabriolets auswirkt.



Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen erhalten Sie direkt bei: G-POWER by Infinitas GmbH | St. Mauritius Straße 2 | 86561 Aresing / OT Autenzell | Tel.: 082 52/ 909 86-0 | Fax: 082 52/ 909 86-86 | www.g-power.de | E-Mail: info@g-power.de