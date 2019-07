Der „echte“ Z4 M von G-POWER

SPORTcars 12.07.2019 - In seiner mittlerweile dritten Auflage kehrt der BMW Z4 G29 zu seinen Wurzeln zurück. Vergessen ist das Metalldach, ab sofort spannt sich wieder ein Stoffverdeck über die Köpfe der Insassen, wie es sich für einen echten Roadster gehört. Und auch der optische Auftritt lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass es sich bei der aktuellen Z4-Generation wieder um einen waschechten Sportler handelt. Wie bereits von anderen BMWBaureihen bekannt, reklamiert der 40i mit dem prestigeträchtigen Zusatz „M“ im Namen, vorerst die Poleposition in Sachen Leistung für sich. Mit serienmäßigen 340 PS (250 kW) und einem Drehmoment von 500 Nm tut er das sicherlich zu Recht. Gerüchte über einen „echten“ Z4 M halten sich hartnäckig, wurden aber bisher noch nicht bestätigt. Wer also mehr Leistung haben möchte, kann sich entweder auf eine ungewisse Wartezeit einstellen, oder kommt lieber gleich zu G-POWER.

Denn wie gewohnt gehören die Leistungsspezialisten mit über 35-jähriger Erfahrung wieder zu den Ersten, die das Potential dieses rassigen Zweisitzer erkannt haben und bereits wenige Wochen nach Verkaufsstart nicht weniger als vier unterschiedliche Leistungsvarianten bis maximal 500 PS (368 kW) / 700 Nm anbieten. Den Einstig übernimmt bei G-POWER wie gewohnt eine klassische Chiptuning- Variante. Dabei wir die serienmäßige Programmierung des Motorsteuergerätes durch die von G-POWER für den neuen Z4 entwickelte Performance Software V1 ersetzt, was immerhin schon 40 PS und 30 Nm freisetzt. Eine etwas „schärfer“ abgestimmte V1 S-Variante der Performance Software pusht die maximale Leistungsausbeute dann sogar auf 410 PS (301 kW) / 580 Nm. Ein Plus also von 70 PS und 80 Nm. Alles rein elektronisch und ohne Änderungen an der Peripherie des Reihensechszylinders.

Diese werden erst ab der nächsten Stufe benötigt. Hier kombiniert G-POWER strömungsoptimierte Downpipes inkl. Sportkatalysatoren mit einer entsprechend abgestimmten Performance Software der Variante „V2“ – schon misst der hauseigene Hightech-Allradrollenprüfstand stramme 450 PS (331 kW) / 640 Nm. Abgerundet wird das G-POWER-Angebot für den BMW Z4 M40i von der bereits erwähnten Variante mit 500 PS (368 KW) / 700 Nm, mit der G-POWER nicht nur den Z4 M vorwegnimmt, sondern diesen aller Wahrscheinlichkeit nach sogar überflügelt. Für so viel Leistung sind natürlich umfangreiche Änderungen an der Abgasanlage und dem serienmäßigen Aufladungssystem fällig. Dazu kommt neben den Downpipes aus der Variante 2 auch ein modifizierter Turbolader mit vergrößerter Kapazität zum Einsatz. Um die leistungsfördernde Abkühlung der

Ladeluft kümmert sich dann ein G-POWER-Ladeluftkühler mit größerer Kühlleistung dank doppelten Wasservolumens. Mit allen Leistungsstufen kombinierbar und absolut empfehlenswert ist die G-POWER Vmax-Anhebung. Mit dieser Option kann der von G-POWER optimierter BMW Z4 M40i seine Kraft auch ungebremst in Vortrieb ummünzen, sodass sich die Tachonadel auf Anforderung und je nach Leistungsstufe bis weit über die 300-km/h-Markierung bewegen kann.

Das Thema Sicherheit besitzt bei G-POWER oberste Priorität. Da versteht es sich von selbst, dass alle serienmäßigen Diagnose- und Motorschutzfunktionen unangetastet bleiben. Um das zu verifizieren, nutzen die G-POWER-Entwickler die Möglichkeiten des G-POWER-Hightech-Leistungsprüfstands: Ausgestattet mit einer Wirbelstrombremse können einzelne Lastpunkte gezielt angesteuert und gehalten werden. So wird die Realität auf der Straße perfekt unter kontrollierbaren Bedingungen simuliert und alle relevanten Betriebs- und Lastzustände eines Motors während eines Fahrzeuglebens in Verbindung mit einer G-POWERLeistungssteigerung

komprimiert getestet. So kann G-POWER das maximal Vertretbare aus den Motoren herausholen, ohne sie zu überfordern. Denn Alltagstauglichkeit und Zuverlässigkeit sind bei G-POWER ebenso selbstverständlich wie Höchstleitung.



Fahrwerksseitig wird der souveräne Auftritt des G-POWER Z4 M40i vom 20-zölligen G-POWER HURRICANE RR-Schmiederadsatz unterstützt, der mit Reifen in den Dimensionen 255/30 R20 an der Vorderachse und 275/30 R20 an der Hinterachse bestückt ist. Das gewichtsoptimierte – in CAD entworfene und durch FEM-Analysen optimierte - G-POWER-Doppelspeichen-Design harmoniert perfekt mit der sportlich maskulinen Formensprache des neuen BMW Z4 M40i-Designs. Dank des Einsatzes von ultraleichtem Flugzeugaluminium in der Fertigung gehören die G-POWERSchmiederäder in den Dimension 9x20 Zoll zu den leichtesten Vertretern ihrer

Klasse.



