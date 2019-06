Affalterbacher Topsportler mit bis zu 800 PS

SPORTcars 12.06.2019 - Mit ihrem zweiten komplett in Eigenregie entwickelten Sportwagen, dem GT hat die in Affalterbach beheimatete Mercedes-Tochtermarke AMG einen echten Voll-treffer gelandet. Insbesondere in seiner Topversion AMG GT R, dem „Beast of the Green Hell“, gehört der Wagen schon ab Werk zum Besten, was der Markt aktuell zu bieten hat. Ungeachtet dessen haben die Performance-Spezialisten von G-POWER aus dem oberbayrischen Gachenbach natürlich noch technisches Optimierungspotenzial bei dem 575-PS-Sportler ausge-macht: Sie pushen die Power auf bis zu 800 PS und 850 Nm.

Dabei sind gleich vier verschiedene Optionen zur Leistungssteigerung verfügbar. Die 800 PS und 850 Nm in der stärksten Variante erreicht G-POWER durch die Kombination der Performace Software 4 mit einer Reihe von Hardware-Anpas-sungen an dem unter der langen Haube befindlichen 4,0-Liter-M178-Biturbo-V8: Neben dem HURRICANE RS-Motorumbau mit unter anderem gewichtsoptimierten Schmiedekolben, einer Rennsport-Kraftstoffpumpe und reduzierter Verdichtung kommen modifizierte Turbolader mit größere Turbinen- und Verdichterräder sowie CNC-optimierten Gehäusen und optimierten Verdichter-Turbinenschaufeln zum Einsatz. Ebenfalls neu sind das Ansaugsystem mit Sportluftfiltern und die Down-pipes mit Sportkatalysatoren. Damit das Getriebe dem um 215 PS und 150 Nm gesteigerten Output des Achtzylinders standhält, wird es ergänzend verstärkt.

Nicht weniger umfangreich fallen die Anpassungen bei der darunter rangierenden Ausbaustufe aus: Während G-POWER dieselben Hardware-Modifikationen durch-führt, rundet in diesem Fall die Performance Software V3 den Umbau ab, sodass eine Power von 750 PS (+165 PS) sowie 800 Nm (+100 Nm) resultiert.



Bei der Einstiegsversion des Tunings für den GT R arbeitet G-POWER hingegen ausschließlich mit Softwareoptimierungen, also dem sogenannten Chiptuning. Dank der Performance Software V1 durchbricht der AMG GT R mit einer Leistungssteigerung auf 650 PS die 600 PS Marke locker, während das Drehmoment um 50 auf nunmehr maximal 750 Nm ansteigt.

Darüber rangiert abschließend als vierte Alternative die Performance Software V2 in Kombination mit strömungsoptimierten G-POWER Downpipes inklusive Sportkatalysatoren. In diesem Fall stellt der GT R nach der Überarbeitung 690 PS (+105 PS) sowie bis zu 770 Nm (+70 Nm) bereit.



Um die dynamische Optik des Sportcoupés noch weiter zu schärfen installiert G-POWER ergänzend einen Satz der bekannten, aus besonders leichtem Hightech-Flugzeugaluminium gefertigten „HURRICANE RR“-Schmiedefelgen in 20 Zoll an der Vorder- und 21 Zoll an der Hinterachse. Die Räder besitzen dabei das bewährte Finish in Jet Black mit der Radindividualisierung „DIAMOND CUT“, einer Glanzdrehung der Fronten. Die Michelin-Hochleistungsbereifung misst dabei breite 275/30 ZR20 und 305/25 ZR21.



