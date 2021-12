SPORTcars 10.12.2021 - Angesichts der heutzutage „üblichen“ Motorleistungen großer Geländewagen und SUVs hält sich so mancher Sportwagenbesitzer beim Kräftemessen mit den Großkaliber-Geschossen wohlweißlich zurück. So treten etwa die aktuellen Generationen von BMW X5 M Competition (F95) und Mercedes-AMG G 63 (W463a) bereits werksseitig mit 625 PS / 750 Nm respektive 585 PS / 850 Nm an.