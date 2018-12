700 PS im G-POWER M760Li xDrive

700 PS im G-POWER M760Li xDrive Foto: G-POWER

SPORTcars 15.12.2018 - Um das höchste aller Gefühle bei leistungshungrigen Fans der Marke hervorzurufen, benötigt BMW nur einen einzigen Buchstaben: das M. In der aktuellen Modellgeneration G11 taucht dieser auch erstmals bei der großen Luxuslimousine aus München, dem 7er auf. Das per 610 PS und 800 Nm starkem V12-Aggregat angetriebene Topmodell der Baureihe führt erstmals den prestigeträchtigen Letter im Namen, es trägt die Bezeichnung M760Li. Natürlich lässt es sich das seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Optimierung der leistungsstarken Modelle aus München spezialisierte Unternehmen G-POWER aus dem oberbayrischen Aresing nicht nehmen, auch dem kraftvollen Luxusliner ein Performance-Upgrade zu ermöglichen. Dieses bringt den M760Li auf Leistungswerte, die in seiner Klasse ihresgleichen suchen.

Beeindruckende 700 PS und ein maximales Drehmoment von 900 Nm generiert der stärkste G11 nach seiner Kraftkur bei G-POWER. Verantwortlich für diese Steigerung um 90 PS und 100 Nm ist die Performance Software V1. Sie ist noch bis Ende des Jahres 2018 zum reduzierten Preis von 2.475 Euro erhältlich, in der „35 Jahre EDITION“, die G-POWER anlässlich des entsprechenden Jubiläums anbietet. Selbige gibt es ferner von der ergänzend verfügbaren Vmax-Anhebung: Diese kostet aktuell ab 561 Euro und ist mitverantwortlich dafür, dass die Beschleunigung des M760Li, der serienmäßig mit dem Allradantrieb xDrive ausgerüstet ist, erst jenseits der 310 km/h endet! Die 100-km/h-Schallmauer wird bereits nach nur 3,4 Sekunden durchbrochen.

Bedenken, dass die Haltbarkeit des 6,5 Liter großen V12 im 7er-Topmodell unter der Leistungssteigerung per Software-Optimierung leidet, muss der Kunden selbstverständlich nicht haben: Die Sicherstellung der Langlebigkeit sowie die Beibehaltung sämtlicher Motorschutz- und Diagnosefunktionen genießen bei G-POWER höchste Priorität.



Als optischen Hinweis auf den außergewöhnlichen Status des M760Li montierte G-POWER ergänzend einen Satz der bewährten HURRICANE RR-Schmiedefelgen. Die leichtgewichtigen Räder mit fünf Doppelspeichen rotieren an der großen Limousine in den Dimensionen 9x21 und 10,5x21 Zoll. Ihr Preis startet bei 8.950 Euro, wobei die passenden Hochleistungsreifen in 255/35 R21 und 295/30 R21 wie gewohnt inbegriffen sind.



Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen erhalten Sie bei: G-POWER by GP Infinitas GmbH | St. Mauritius Straße 2 | 86561 Aresing / OT Autenzell | Tel.: 0 82 52/ 909 86-0 | Fax: 0 82 52/ 909 86-86 | www.g-power.de | E-Mail: info@g-power.de