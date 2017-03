Power-Spyder by fostla.de

SPORTcars 30.03.2017 - Fahrzeugveredlung im besten Sinne, aber auch Steinschlagschutz bietet die Firma fostla.de in Hannover mit ihren Voll- und Teilfolierungen – neudeutsch gerne auch Carwrapping genannt. Die niedersächsischen Spezialisten mit dem Geschäftsinhaber Darius WALLAT sind nicht nur kompetente Partner in Sachen Folierungen, sondern auch in puncto Cartuning wegen der intensiven Partnerschaft mit PP-Performance die perfekte Anlaufstelle.

Objekt der Begierde bei fostla.de ist diesmal ein Audi R8 V10 Spyder, von Hause aus bereits eine Augenweide. Das hannoversche Team hat ihm zunächst eine Vollfolierung in Gold-Chrom-Matt mit schwarz-glänzenden Akzenten verpasst. Es folgen die Scheibentönung sowie die Tönung von Scheinwerfern und Rückleuchten. Dann bedarf die in Zusammenarbeit mit asg-sound modifizierte Auspuffanlage mit Klappensteuerung per Fernbedienung der besonderen Erwähnung. Mittels KW-Gewindefedern ist der R8 tiefergelegt. Distanzscheiben sind vor der Montage der in Glanzschwarz pulverbeschichteten Felgen rundum installiert worden.

Neben einem BMC-Sportluftfilter hat die fostla.de-Crew dem Audi-Triebwerk übrigens noch eine PP-Performance-Leistungssteigerung von 525 Serien-PS (= 386 kW) auf jetzt 620 PS (= 456 kW) angedeihen lassen. Alles in allem belaufen sich die Umbaukosten auf ca. 15.000 EUR. Durch die Folierung in Kombination mit der Leistungssteigerung hat dieser Bolide seine Unverwechselbarkeit nochmals erhöht.



Zusätzliche Informationen zu diesem Audi R8 V10 Spyder direkt bei fostla.de | Alter Damm 27 a | 30419 Hannover | Telefon 0511 / 700 365 18 | Telefax 0511 / 700 365 19 | E-Mail info@fostla.de | Internet: http://www.fostla.de