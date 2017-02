Mercedes-Benz AMG S 63 by fostla.de

SPORTcars 21.02.2017 - Wer seinem Fahrzeug ein spektakulär neues Outfit verpassen und zusätzlich dessen Leistungskurve optimieren möchte, ist bei der Firma fostla.de in Hannover genau richtig. Die eingespielte Crew um Geschäftsinhaber Darius WALLAT hat auch für die ausgefallensten Wünsche der Kundschaft eine adäquate Problemlösung parat.

Diesmal hat das Niedersachsen-Team von fostla.de ein Coupé von Mercedes-Benz vom Typ AMG S 63 4Matic mit V8-Biturbo-Motor, 5.461 cm⊃3; Hubraum und 585 Serien-PS (= 430 kW) absolut perfekt in Szene gesetzt, wie nicht anders zu erwarten war. Neben der Vollfolierung in Blau-Chrom-Matt und der standesgemäßen Tönung der Rückleuchten ist auch die Rad-Reifen-Kombination eine Augenweide: Auf zweiteilige, matt-silber-pulverbeschichtete PD4-Forged-Wheels in 22 Zoll von Prior-Design sind an der Vorderachse Reifen der Dimension 265/30-22 bzw. an der Hinterachse in 305/25-22 aufgezogen.

Als Konsequenz aus der Partnerschaft mit PP-Performance hat fostla.de dem Schwaben übrigens auch eine Chiptuning-Software der Stufe 2 angedeihen lassen. Das „erfahrbare“ Ergebnis sind 740 PS (= 544 kW) Leistung sowie 1.200 Nm maximales Drehmoment. Dies und die durch Umbau auf Downpipes inklusive Turbopipe modifizierte Abgasanlage – jetzt mit Klappensteuerung per Fernbedienung – lässt den allradgetriebenen Boliden die traditionelle Messlatte aus dem Stand auf 100 km/h in 3,5 Sekunden absolvieren. Die Tieferlegung wird über das Luftfahrwerk realisiert.



Dieser sensationelle Umbau bringt, so wie er dasteht, ca. 25.000 Euro Umbaukosten mit sich. Das Ergebnis ist aber auch dementsprechend …



Zusätzliche Informationen zu diesem Projektauto Mercedes AMG S 63 4Matic Coupé direkt bei fostla.de | Alter Damm 27 a | 30419 Hannover | Telefon 0511 / 700 365 18 | Telefax 0511 / 700 365 19 | E-Mail info@fostla.de | Internet: http://www.fostla.de