Mercedes-AMG GT/GTS by fostla.de concepts

SPORTcars 09.10.2018 - Das Team von fostla.de in Hannover – geht von jeher mit Elan an die Arbeit, sei sie auch noch so „ausgefallen“. Schließlich bekommt man nicht jeden Tag den Auftrag, einem Mercedes-AMG GT/GTS einen Breitbau zu verpassen.

So geschehen bei der weit über die Grenzen der niedersächsischen Landeshauptstadt hinaus bekannten Firma fostla.de. Der „Sportwagen in Reinkultur“, so der O-Ton Mercedes, bekommt zunächst ein Widebody-Aerodynamik-Kit namens PD700GTR vom Kooperationspartner Prior-Design verpasst. Nicht so ganz einfach, aber das spektakuläre Ergebnis spricht für die Fähigkeiten des Profiteams aus Hannover.

Es folgt eine Leistungssteigerung der Stufe 2 inklusive FI-Exhaust-Downpipes von PP-Performance, einem weiteren Kooperationspartner, sowie einem BMC-Sportluftfilter. Die somit vom Triebwerk bereitgestellte Leistung kann sich allemal sehen lassen: 650 PS und 800 Nm. Auch die zweiteiligen ADV.1-Felgen in 20 Zoll mit adäquater Bereifung passen perfekt in die Radhäuser, nachdem KW-Gewindefedern und H&R-Distanzscheiben verbaut sind.

Das absolute Highlight dieses fostla.de-Umbaus ist aber ohne jeden Zweifel die Vollfolierung des Boliden in Malachite Green, einem Limited-Edition-Farbton von PWF, von dem insgesamt nur 50 Rollen für ganz Europa hergestellt wurden. Wie man sieht, bieten sich dank der Partnerschaft mit anderen Firmen nahezu unendlich viele Möglichkeiten, auch die noch so ausgefallensten Kundenwünsche „aus einer Hand“ zu realisieren. Zusätzliche Informationen zu einem weiteren Meisterwerk bei



