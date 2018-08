EINDRUCKSVOLLER NISMO GT-R von FOSTLA.DE

NISMO GT-R von FOSTLA.DE Foto: fostla.de

SPORTcars 31.07.2018 - Für den Kunden ist das Beste gerade gut genug! Nach dieser Devise geht die Firma fostla.de, Hannover – in hervorragend funktionierender Kooperation mit so wohlklingenden Namen wie u. a. PP-Performance, Brabus und Startech – auch auf die noch so ausgefallensten Kundenwünsche ein, Machbarkeit vorausgesetzt. Das stets freundliche fostla.de-Team freut sich immer wieder über außergewöhnliche Herausforderungen.

NISMO GT-R von FOSTLA.DE Foto: fostla.de

NISMO GT-R von FOSTLA.DE Foto: fostla.de

Dass mit einer Vollfolierung der Charakter eines Fahrzeuges völlig verändert werden kann, hat sich weltweit herumgesprochen. Im vorliegenden „Fall“ ging es im Auftrag von Mobilista-Motors in Löhne genau darum. Also hat das fostla.de-Team – einmal mehr – die Initiative ergriffen und für einen Nissan GT-R Nismo ein Godzilla-Design entworfen und einmalig eine chromgrüne Folie damit bedruckt. Das war z. B. eine dieser „doppelten“ Herausforderungen, denn einerseits ist eine Chromfolie nicht einfach so zu bedrucken und andererseits war da ja noch ein komplettes Fahrzeug in diese bedruckte Folie „einzupacken“. Dank der jahrelangen Erfahrung in der Folientechnik können die Hannoveraner den Kunden individuelle und exklusive Designfolierungen anbieten, vom Designentwurf bis zur Vollfolierung alles aus einer Hand.

NISMO GT-R von FOSTLA.DE Foto: fostla.de

Für den perfekten Sound des Nismo GT-R sorgt jetzt übrigens eine aus Titan gefertigte Auspuffanlage von Akrapovic. Zusätzliche Informationen zu dieser in der Tat eindrucksvollen Folierung gibt es direkt bei



fostla.de concepts | Alter Damm 27 a | 30419 Hannover | Telefon 0511 / 700 365 18 | Telefax 0511 / 700 365 19 | E-Mail info@fostla.de | http://www.fostla.de