SPORTcars 19.03.2021 - In puncto Automobilveredlung, Steinschlagschutz sowie Voll- bzw. Teilfolierungen – neudeutsch auch CarWrapping genannt – ist die Firma fostla.de concepts in Hannover allererste Wahl. Die Vorteile einer Folierung gegenüber einer Lackierung dürften sich zwischenzeitlich bis in den letzten Winkel der Republik herumgesprochen haben. Durch die Kooperation mit namhaften Tuning-Partnern sind aber auch der Steigerung der Leistungsausbeute allenfalls physikalische Grenzen gesetzt. Die Firma fostla.de ist offizieller Gold-Partner von BRABUS. Was nichts anderes heißt, als dass die geneigte Kundschaft ihre Premium-Fahrzeuge in Hannover umbauen lassen oder aber bereits komplett umgebaute Fahrzeuge daselbst kaufen kann. Das Team fostla.de findet auch für die ausgefallenste Kundenideen eine Lösung auf dem Weg zu einem unverwechselbaren Einzelstück. Der Proband ist diesmal kein Geringerer als ein Mercedes S63 (Baureihe 217).