Neben einer BRABUS Klappen-Sportauspuffanlage hat das Team von fostla.de concepts einen ebenfalls von BRABUS stammenden Motorhaubenaufsatz, einen Heckspoiler sowie die Einstiegsleisten RGB verbaut. Die ins Auge springende Rad-Reifen-Kombination besteht aus geschmiedeten BRABUS Monoblock Z 24-Zoll-Felgen der Kategorie Platinum Edition in pulverbeschichtetem Glanzschwarz mit Bereifung der Dimension 295/35 ZR24 an der Vorderachse bzw. 355/25 ZR24 an der Hinterachse. Die roten Bremssättel sind deutlich zu erkennen. Vorsichtshalber wurde das Fahrzeug auch noch 30 mm tiefergelegt.