“THE SPEEDY IRISHMAN” von DP MOTORSPORT

“THE SPEEDY IRISHMAN” von DP MOTORSPORT Foto: Jordi Miranda

SPORTcars 14.10.2018 - Die Firma dp motorsport in Overath hat in den letzten fünf Jahren bereits einige unübersehbare Porsche-964-Classic-Umbauten auf die Straße gebracht. Der umtriebige Firmengründer Ekkehard ZIMMERMANN, dessen ebenso rennsportbegeisterter Sohn Patrick und das gesamte Team lassen nichts unversucht, um dem Slogan „Nichts ist unmöglich“ Nachdruck zu verleihen. Nahezu weltbekannt wurde dp motorsport in den 1980er-Jahren u. a. durch die Realisierung einer ausgefallenen (weil undenkbar scheinenden) Eigenkreation: eine „Kombivariante“ des Porsche 944 namens Cargo. Von den acht gebauten Exemplaren wurden rund die Hälfte nach Skandinavien verkauft.

“THE SPEEDY IRISHMAN” von DP MOTORSPORT Foto: Jordi Miranda

“THE SPEEDY IRISHMAN” von DP MOTORSPORT Foto: Jordi Miranda

Der Kundschaft steht mittlerweile eine überaus große „Backdating“-Variantenvielfalt zur Verfügung, aus der es auszuwählen gilt: Von schlichten, schmalen F-Modell-Replikaten mit ca. 280 PS bis hin zu absoluten Leichtbau-Rennmaschinen im Look des legendären 2.8 RSR mit Entenbürzel und 325 PS bleibt kein Kundenwunsch unerfüllt. Entweder, man bringt seinen eigenen Porsche 964 zum Umbau nach Overath, oder man ordert ein Komplettpaket mit einem von Grund auf überholten Basisfahrzeug.

“THE SPEEDY IRISHMAN” von DP MOTORSPORT Foto: Jordi Miranda

Die neueste Kreation von dp motorsport ist ein 964 Carrera 2 in Irisch-Grün (Farbcode 213), bei dem die Karosserie gegenüber dem Carrera pro Seite um ca. 25 mm verbreitert und schwungvoll-muskulös übermodelliert wurde. Der Karosseriekit wurde aus Carbon/Kevlar verstärktem Kunststoff gefertigt und trägt die interne Bezeichnung „964 Classic Carrera Widebody“. Das Fahrwerk blieb bei diesem Fahrzeug selbstverständlich auch nicht verschont. Die KW-Clubsport-Federbeine mit Unibal-Domlagern, sowie die PU Buchsen an den Vorderachslenkern und die Unibal Lagerungen an der Hinterachse tragen zur sportlichen Abstimmung bei. In den Radläufen „arbeiten“ geschmiedete Fuchsfelgen in 8x17 mit Michelin Pilot Sport in 225/45-17 an der VA bzw. in 9x17 mit 255/40-17 an der HA. Der 3.8-Liter-Boxermotor stellt 325 PS zur Verfügung und das Getriebe ist ein Typ G50 5-Gang mit RS-Differentialsperre.

“THE SPEEDY IRISHMAN” von DP MOTORSPORT Foto: Jordi Miranda

Mit großem Aufwand bis ins Detail wurde auch die Innenausstattung umgestaltet. Neben den Sportsitzen von Recaro mit braunem Porsche-Leder und Pepita, sind auch der komplette Teppich in beigefarbenem Bouclé und ein Prototipo-Lenkrad von Momo zu bestaunen. Das Armaturenbrett, der Mitteltunnel und diverse weitere Details sind mit Alcantara bezogen. Der Schaltknauf besteht aus mehrschicht-verleimtem Holz und ein Porsche-Classic-Navi-Radio mit USB und Bluetooth weist den Weg.



Zweifellos ein weiteres Backdate-Projekt von dp motorsport, das seinesgleichen sucht. Das gesamte Team um Patrick ZIMMERMANN hat wie immer alles gegeben, um dieses Kunstwerk auf die Räder zu stellen. Der Preis für den schnellen Iren beträgt 198.000,- Euro inklusive den Wert des Basisfahrzeugs.



Weitere Infos direkt bei dp motorsport E. Zimmermann GmbH | Am alten Wasserwerk 1 | 51491 Overath (- Immekeppel) | Telefon 0 22 04 / 7 10 67 | Telefax 0 22 04 / 7 10 69 | E-Mail info@dp-motorsport.de | Internet: http://www.dp-motorsport.de