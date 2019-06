Z4 (G29) M40i «dÄHLer competition line»

Z4 (G29) M40i «dÄHLer competition line» Foto: Dähler

SPORTcars 24.06.2019 - Z4 (G29) M40i «dÄHLer competition line»: der sportlich-präzise Fahrspass! Der lang ersehnte neue Z4 Roadster ist da und verdient nun auch das Prädikat «sportlich». Und nach der Leistungs- und Optimierungskur durch Dähler ist auch das Prädikat «Sportwagen» durchaus verdient. Der von Dähler Competition Line AG aus Belp bei Bern in der Schweiz nochmals umfassend überarbeitete und leistungsgesteigerte neue Roadster steht ab sofort als Z4 M40i «dÄHLer competition line» zum Einsteigen und Losfahren bereit! Roadster-Fahrten sind ein Genuss – ob mit offenem oder geschlossenem Dach. Eine Faszination der ganz besonderen Art und die Fortsetzung einer langen Tradition. Der Z4 M40i «dÄHLer competition line» ist nicht nur ein Blickfang, sondern ein umfassend optimierter Kurvenjäger.

Dähler hat den ab Werk verbauten Motor – in der Serie: 250 kW (340 PS), 500 Nm (lb-ft 369) – einer zusätzlichen Leistungskur unterzogen und all das aus dem Motor und dem ganzen Fahrzeug herausgeholt, was Sinn und Spass macht.



Leistungsangaben und Ausstattung des Z4 (G29) M40i «dÄHLer competition line»:



• Leistungssteigerung Stufe 1 «powered by dÄHLer»: 300 kW (408 PS), 620 Nm (lb-ft 457), inkl. Aufhebung der serienmässigen V/max-Begrenzung, WLTP-geprüft und EU-/CH-homologiert.



• Leistungssteigerung Stufe 2 «powered by dÄHLer»: 324 kW (440 PS), 640 Nm (lb-ft 472), inkl. Aufhebung der serienmässigen V/max-Begrenzung.



• Edelstahlabgasanlage «built by dÄHLer» (Endschalldämpfer mit 4 Endrohren) mit dem sportlich-sonoren und unverkennbaren dÄHLer-typischen Sound.



• Competition Gewindefahrwerk «built by dÄHLer» (höhen- und härteverstellbar)



• oder Tieferlegung mit harmonischem Sportfedernsatz «built by dÄHLer».

• Ultraleichtes 20- oder 21-Zoll-Schmiederad «dÄHLer CDC1 FORGED» mit Michelinbereifung – das sportlich-elegante Rad aus eigener Entwicklung und Fertigung.



• 20- oder 21-Zoll-Alurad «dÄHLer CDC1» mit Michelinbereifung – das sportlich-elegante Rad aus eigener Entwicklung und Fertigung.



• Frontspoilerlippe «built by dÄHLer».



Coming soon:



• Spezifisch und sorgfältig auf das Fahrzeug abgestimmtes Competition Clubsport Gewindefahrwerk «built by dÄHLer» (in Höhe und Härte low- und highspeed verstellbar) sowie die DDC Plug and Play für eine weitere Steigerung der Agilität – in Kürze lieferbar.



• dÄHLer Glaswindschott aus 5-mm-Einscheibensicherheitsglas (ESG), mit DIN-Stempel und TÜV-Unbedenklichkeitsbescheinigung, (für Fahrzeuge mit Serienwindschott) – in Kürze lieferbar.



Anrufen, Termin vereinbaren, optimieren, losfahren und den Roadster-Fahrspass selber ERLEBEN. Ganz nach dem Motto: Power, Performance & Fun pur! Bei dem als begehrenswertes Gesamtpaket abgestimmten und optimierten Z4 M40i «dÄHLer competition line» kann man die technologische Harmonie und Präzision förmlich spüren sowie das sportlich-aktive Feeling geniessen.



Weitere Informationen direkt über:

Dähler Competition Line AG

Fahrhubelweg 3, «Viehweid»

CH-3123 Belp bei Bern

Fon +41 (0)31 819 88 77

Fax +41 (0)31 819 88 78

Internet: http://www.daehler.com

info@daehler.com