Alpha-N: rundum verfeinerter BMW M2 mit 430 PS

BMW M2 mit 430 PS von Alpha-N Foto: Alpha-N Performance

SPORTcars 05.04.2018 - Schon wenn der BMW M2 im Serienzustand aus den Werkshallen in Leipzig rollt, ist das kleine Coupé einer der schnellsten und dynamischsten Kompaktsportler auf dem Markt. Mit seinem 370-PS-Reihensechszylinder-Ottomotor hat er sich innerhalb kürzester Zeit eine große Fangemeinde aufgebaut. Auch auf dem Rundkurs fühlt sich der Münchener Zweitürer von Hause aus wohl. Die Performance-Spezialisten von Alpha-N haben diesen Umstand bei ihrem neuesten Werk auf Basis des M2 nun noch verstärkt.

BMW M2 mit 430 PS von Alpha-N Foto: Alpha-N Performance

BMW M2 mit 430 PS von Alpha-N Foto: Alpha-N Performance

In technischer Hinsicht erhielt das Coupé eine weitreichende Optimierung. Das neue Öhlins-Fahrwerk sorgt dafür, dass der BMW noch wendiger und flinker um Kurven wetzt. Passend dazu erhielt der Turbo-Sechszylinder eine Leistungssteigerung samt Eintragung, sodass der mit Doppelkupplungsgetriebe ausgerüstete Kompaktsportler nach wie vor problemlos im öffentlichen Straßenverkehr gefahren werden kann. Das Ergebnis sind 430 PS, was einem Plus von beachtlichen 60 PS entspricht. Passend dazu untermalt der M2 seine gesteigerte Power akustisch noch kraftvoller – einer Akrapovic-Abgasanlage aus Titan sei dank.

BMW M2 mit 430 PS von Alpha-N Foto: Alpha-N Performance

Optisch nähert sich der BMW ebenfalls weiter einem Cup-Racer an. So ergänzte Alpha-N den Bug um einen schwarz ausgeführten M Performance-Kühlergrill und einen M2 GP-Frontspoiler. Den Look des letzteren greifen die vor der Hinterachse montierten Carbon-Seitenschwellerflaps erneut auf, sodass ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Am Heck schließlich bildet der neue, ebenfalls aus Carbon gefertigte M Performance-Diffusor einen perfekten Rahmen für die vier Abgasendrohre. Die werkseitigen 19-Zoll-Doppelspeichen-Räder erhielten eine schwarze Pulverbeschichtung. Damit harmonieren sie bestens mit der Karosserie, die durch Vollverklebt.de eine Folierung in mattem Grau erhielt. Farbige Akzente setzen rote Zierstreifen an Front, Heck und den Fahrzeugflanken.



Im Innenraum montierte Alpha-N zu guter Letzt ein Awron-Display. Über dieses kann sich der Fahrer diverse Zusatzinformationen bezüglich der Fahr- und Motorparameter anzeigen lassen.



Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen gibt es direkt bei: Alpha-N Performance GmbH | Ringener Straße 44 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | Tel.: 0 26 41/ 809 80-50 | Fax: 0 26 41/ 809 80 43 | www.alpha-n.de | www.evox-shop.de | www.ohlins-shop.de | E-Mail: info@alpha-n.de