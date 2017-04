Alpha-N: M4 mit dezenter Verfeinerung à la CRT

BMW M4 von Alpha-N Performance Foto: Alpha-N Performance

SPORTcars 26.04.2017 - Sport Evolution, GT, CSL und GTS – nur einige der vielen Namen, die in der Vergangenheit die meist auf wenige hundert Exemplare limitierten Sondermodelle der M3- beziehungsweise seit 2016 auch M4-Baureihe zierten. Während diese Kürzel BMW-Enthusiasten vermutlich noch in wohliger Erinnerung sind, erhielt ein anderes Sondermodell weitaus weniger Beachtung und geriet dadurch bei so manchem schon fast in Vergessenheit – zu Unrecht: Denn der CRT auf Basis der E90 M3-Limousine bediente sich nicht nur M3 GTS-Technologien, sondern ist zudem äußerst exklusiv: Die M GmbH baute nur 67 Exemplare.

BMW M4 von Alpha-N Performance Foto: Alpha-N Performance

BMW M4 von Alpha-N Performance Foto: Alpha-N Performance

Genau diesen Namen haben die Mannen von Alpha-N nun für ihr neustes Werk auf Basis des M4-Coupés aufgegriffen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Genau wie die damalige CRT-Limousine gefällt der M4 CRT mit einer dezenten, aber zugleich stimmigen Optik: Die Spezialisten aus Bad Neuenahr-Ahrweiler verbauten an der Frontschürze und auf dem Kofferraumdeckel hauseigene Carbon-Spoiler. Der Heckspoiler generiert bei 200 km/h einen Abtrieb von satten 53 Kilogramm und wird verklebt sowie bei Exemplaren mit angehobener Höchstgeschwindigkeit zusätzlich verschraubt.

BMW M4 von Alpha-N Performance Foto: Alpha-N Performance

Ein neuer Radsatz ergänzt den deutlich edleren und sportlicheren Look perfekt: Es handelt sich um das High-End-Rad R101 LW aus dem Hause HRE Performance Wheels. Es ist speziell für den Einsatz an Fahrzeugen mit Motorsport-Charakter sowie dementsprechend und Modell- sowie Achslast-spezifisch konstruiert. Alpha-N montierte die extrem leichten Schmiedefelgen in den Dimensionen 9,5x20 Zoll (7,8 kg) sowie 11x20 Zoll (8,2 kg) mit Michelin Pilot Super Sport-Bereifung in 265/30R20 und 295/30R20 am M4 CRT.

BMW M4 von Alpha-N Performance Foto: Alpha-N Performance

In technischer Hinsicht überzeugt das BMW-Sportcoupé ebenfalls auf ganzer Linie: Alpha-N erhöhte die Leistung des S55-Biturbo-Reihensechszylinders mittels einer EVOX Stufe 1-Steigerung auf 520 PS. Dieses Upgrade kann im Hause Alpha-N in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Dank seines Öhlins Road & Track-Gewindefahrwerks kann der M4 diese Power fahrdynamisch noch effizienter in Vortrieb und Fahrspaß ummünzen. Idealen Halt für die Insassen des BMW-Coupés garantieren in jeder Lebenslage und Fahrsituation die Recaro Pole Position-Sportschalen, die auf extra-tiefen Lightweight-Konsolen montiert sind.



Für den hervorragende Support bei der Umsetzung des CRT-Projektfahrzeugs bedankt sich Alpha-N bei HRE Performance Wheels / HRE Europe, TPS Performance, Öhlins, Recaro, der Lightweight GmbH und Vollverklebt.de.



Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen gibt es direkt bei: ALPHA-N Performance GmbH | Ringener Straße 44 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | Tel.: 0 26 41/ 809 80-50 | Fax: 0 26 41/ 809 80 43 | www.alpha-n.de | www.evox-shop.de | www.ohlins-shop.de | E-Mail: info@alpha-n.de