So trägt etwa der hier abgebildete „N“ die YP3 in den Dimensionen 8,5x19 Zoll ET45, Lochkreis 5x114,3. Damit steht die von geschwungenen YSpeichen samt filigraner Verbindungsstege geprägte YP3 perfekt in den i30 N-Radhäusern. Gewählt wurde in diesem Fall das dunkel spiegelnde Finish „Gloss Black Tint“, welches einen gleichermaßen sportlichen wie edlen Kontrast zum seidenmatten Karosserie-Wrapping in Satin Pearl Nero bildet. Alternativ ist die YP3 auch in hellem Silber erhältlich – ein Finish, welches in der gerade beginnenden Tuning-Saison sein großes Revival feiern dürfte.