Traumwagen und Raritäten in Salzburg und Umgebung

Traumwagen und Raritäten in Salzburg und Umgebung Foto: Michael Perschl Photography

SPORTcars 20.09.2017 - Bei sehr wechselhaftem Wetter fanden sich am vergangenen Wochenende gut 35 Edelkarossen zum ersten offiziellen Cars & Coffee Event in Salzburg ein. Darunter sogar Fahrzeuge, von denen weltweit nur eine Handvoll existieren. Am Samstagabend startete das erste Cars & Coffee Österreichs, eine weltweit bekannte Eventreihe für Sportwagen und hochwertige klassische Fahrzeuge, mit einem privaten Galadinner im Salzburger Schloss Hellbrunn. Vorzügliches Essen aus dem Gasthaus Hellbrunn sowie das traumhafte Ambiente im Trabantensaal sorgten für einen unvergesslichen ersten Eindruck unter den knapp 70 teilnehmenden Personen aus fünf Nationen.

Traumwagen und Raritäten in Salzburg und Umgebung Foto: Michael Perschl Photography

Traumwagen und Raritäten in Salzburg und Umgebung Foto: Michael Perschl Photography

Aufgrund der schlechten Wettervorhersagen blieb zwar die Anzahl der Teilnehmer hinter den Erwartungen der Veranstalter Doris Kainzmaier-Böck und Matthias Mauritz zurück, nicht aber die Qualität der Autos. Insgesamt 17 verschiedene Marken von exotischen Mosler MT900 über futuristische Autos wie dem BMW i8 und Edelkarossen wie einen Rolls Royce Phantom bis hin zu den klassischen Sport- und Supersportwagen aus den Häusern Ferrari, Lamborghini, Porsche und AMG. Ganz besonderes Interesse weckte ein Ferrari Berlinetta Lusso, eines von nur fünf weltweit existierenden Fahrzeugen dieser Art. Diese bunte Mischung sorgte für mehr als ausreichend Gesprächsstoff und einen kurzweiligen ersten Abend der Veranstaltung.

Traumwagen und Raritäten in Salzburg und Umgebung Foto: Michael Perschl Photography

Am Sonntag fanden sich die Teilnehmer dann zum öffentlichen Veranstaltungsteil am Casino Salzburg Schloß Klessheim ein. Angeführt vom offiziellen Polizei Porsche 911 trafen die Autos um 11:00 Uhr am Casino ein und wurden in traumhafter Kulisse den knapp 500 Besuchern präsentiert. Im Rahmen dieses Veranstaltungsteils wurde der „Best of Show“ Pokal für das schönste und auffälligste Fahrzeug der Veranstaltung, einen Lamborghini Gallardo LP 570-4 Spyder Performante, verliehen. Die Gäste und Fotografen vor Ort nutzten die wenigen trockenen Stunden des Wochenendes für ihre Fotos und die Teilnehmer nutzten die Zeit, um noch ein wenig zu netzwerken und sich am Buffet im Casino zu stärken, bevor sie am Sonntagnachmittag zufrieden die Heimreise angetreten sind.



Die große Begeisterung aller Beteiligten während des Events sowie das durchwegs positive Feedback im Anschluss bestärken die Veranstalter, sich schon bald an die Planungen für die zweite Auflage in 2018 zu machen. Alle Informationen darüber sowie über alle weiteren Aktivitäten finden Sie unter www.cars.coffee/austria und www.kaffeeundkurven.de