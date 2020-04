SPORTcars 02.04.2020 - Das Label Shelby ist im Bereich US-amerikanischer Muscle Cars eines der legendärsten, das Fans bis heute vor Freude einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Insbesondere der originale Mustang Shelby GT500, der 1967 in Kooperation mit Carroll Shelby entstand, ist bis heute unvergessen. Seitdem durften sich über die Jahrzehnte hinweg immer wieder Mustang-Topmodelle mit dem Beinamen Shelby schmücken. So auch der neuste Über-Mustang, der Anfang 2019 Premiere feierte. Anders als die schwächeren Brüder ist der aktuelle Shelby GT500 in Europa nicht offiziell erhältlich. Doch das Team von PEICHER US-Cars scheut natürlich keine Kosten und Mühen, um dennoch einige Fahrzeuge zu uns zu holen. Und nun ist es endlich soweit: Die ersten Exemplare sind ab sofort erhältlich.