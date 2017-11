Neuer Felgenshop 2.0 „MIT PFIFF“ von DF AUTOMOTIVE

SPORTcars 01.11.2017 - Anfang Oktober 2017 – um genau zu sein: am 05.10.2017 – hat die Firma DF Automotive in Flensburg ihren neuen Felgenshop 2.0 „ins Rennen geschickt“ bzw. neudeutsch gelauncht. Er zeigt sich, als besonderer Leckerbissen, in völlig neuem Gewande … Wenn die Wetterfrösche im Herbst erstmals von möglicher Bodenfrostgefahr ausgehen, kommt uns Autofahrern der Gedanke, einen Werkstatttermin zum Reifenwechsel zu vereinbaren. Oftmals liegt dieser Termin dann aber nach dem ersten Frost, was natürlich mehr als ärgerlich ist. Jeder Fahrzeuglenker kann sich dieses Jahr selbst überraschen und auf den ersten Frost vorbereitet sein! Das Team von DF Automotive bietet in dem frisch aufpolierten Felgenshop [fast] alles, was das Herz begehrt: Reifen namhafter Hersteller sowie speziell für den Winter designte Felgen. Da bietet sich doch eine Bestellung über einen Satz Winter-Kompletträder geradezu an.

Der schicke, moderne und praktische Felgenshop 2.0 von DF Automotive hat folgende Verbesserungen im Vergleich zu seinem Vorläufer: fotorealistische 3D-Vorschau (auf die die Nordlichter besonders stolz sind), neues und modernes Shop-Design, verbesserte Filter einschließlich einer neuen Suchfunktion und schließlich die Anzeige wichtiger Felgen-Auflagen. Eine realitätsnahe Darstellung des eigenen Fahrzeuges mit den Felgen der Wahl präsentiert ein Vorschaubild und klärt gleichzeitig die Frage, ob die Farbe der Felgen zum Fahrzeuglack passt und ob 17 Zoll ausreichend sind oder doch lieber 18 Zoll in Frage kommen. Nach den neuesten Modellen der Saison Ausschau zu halten, ist dank neuer Themenwelt im neuen Felgenshop 2.0 ebenso möglich, wie im Premiumsegment zu stöbern oder sich nur serienähnliche Modelle anzeigen zu lassen.

Die Felgensuche wird durch verbesserte Filter schnell und unkompliziert. Und um aus Felgen Kompletträder zu machen, wählt man einfach die passenden Reifen dazu, natürlich in der voreingestellten Preisklasse.

Und schließlich müssen PDF-Gutachten nicht mehr heruntergeladen und durchsucht werden. DF Automotive liest die entsprechenden Dokumente aus und zeigt alle Auflagen, die für eine TÜV-Eintragung relevant sind, direkt im Browser.



Schnell und einfach auf www.felgenshop.de die passenden Winter-Kompletträder zum Schnäppchenpreis selber zusammenstellen und fertig montiert sowie gewuchtet kostenlos liefern lassen, für kurze Zeit sogar mit einer 0-%-Finanzierung. Danach kann man dem ersten Frost gelassen entgegensehen, denn man ist ja vorbereitet!



Zusätzliche Informationen zum Felgenshop 2.0 direkt bei DF Automotive GmbH & Co. KG | Marie-Curie-Ring 13 | 24941 Flensburg | Telefon 0461 / 40 68 45-63 | Telefax 0461 / 40 68 45-29 | E-Mail info@df-automotive.de | http://www.df-automotive.de | http://www.sportauspuff-billiger.de | http://www.sportfahrwerk-billiger.de | http://www.felgenshop.de