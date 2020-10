SPORTcars 27.10.2020 - Für Jordi MIRANDA hat alles im letzten Jahrhundert begonnen, nämlich 1998 beim ATS-Verlag in Solingen. In der Folge waren zahlreiche deutsche und internationale Fachzeitschriften-Verlage – genannt seien an dieser Stelle deren Produkte Autotechnik & Tuning Scene, Lesertuning Scene, Youngtimer Mag sowie XXL Tuning… – die dankbaren Abnehmer der Arbeiten des freiberuflich tätigen Chef-Redakteurs und Fotografen. Die Gründung und die Übernahme der Geschäftsführung von MIRANDA MEDIA im Jahre 1999 war somit die logische Konsequenz aus der bisherigen Arbeit. Das Betätigungsfeld lag im Bereich Sportwagen-Szene, in der sich der inzwischen 49- jährige Branchenexperte viel Erfahrung aneignen konnte.