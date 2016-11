mcpipes - High Performance Downpipes

SPORTcars 22.11.2016 - Die u. a. für Chiptuning und Softwareoptimierung bestens bekannte Firma mcchip-dkr in Mechernich hat sich unter dem Label mcpipes.com ein weiteres Standbein geschaffen. Die neue Sparte befasst sich mit der Entwicklung, Konstruktion sowie Produktion und dem Vertrieb von qualitativ hochwertigen Downpipes aus Edelstahl, den sogenannten Hosenrohren. Der Verkaufsstart der mcpipes-Produkte, die von der technischen Zeichnung über einen Prototyp bis zum einbaubereiten Endprodukt zu 100 % das Gütesiegel „Made in Germany“ tragen, ist der 01. Januar 2017, also nicht mehr allzu lange hin. Die Vorteile des Produktionsablaufes komplett unter einem, nämlich dem eigenen Dach mit modernster maschineller Ausstattung, dem entsprechenden Knowhow sowie der notwendigen Manpower liegen auf der Hand. Ausschließlich hochwertigste Materialien und 200-cpsi-Hochleistungskatalysatoren kommen zum Einsatz. Die stetige Verbesserung der Performance von Kraftfahrzeugen und eine 100 prozentige Passgenauigkeit stehen neben der Wahl der Materialien im Vordergrund. Soweit technisch möglich, sind mcpipes-Downpipes Plug’n’Play-Lösungen und kombinierbar mit den meisten Original- und Tuningabgasanlagen.

Vor der Serienproduktion einer Downpipe oder eines Partikelfilter-Ersatzrohres steht – wie bei jedem mcpipes-Produkt – ein genau festgelegter, sehr aufwändiger Zyklus der Entwicklung. Für die Erstellung eines Prototyps ist zunächst eine Ausgangsbasis notwendig. Dafür wird von jedem Fahrzeug ein 3D-Abbild mit der zuverlässigen Hilfe eines Hochleistungs-Laserscanners erzeugt. Die so gewonnenen Ergebnisse werden anschließend von den Ingenieuren behandelt, gegebenenfalls bereinigt und weitergereicht, um in der hauseigenen CAD-Software bestmöglich verwertet zu werden. Bei der nun folgenden CAD-Konstruktion wird mit den verfügbaren Daten am Computer eine virtuelle Downpipe bzw. ein Partikelfilter-Ersatzrohr erzeugt. Auf dieser Basis erblickt dann der Prototyp das Licht der Welt, dem bis zur Serienproduktion allerdings noch eingehende und schonungslose Tests vorgeschaltet sind.

Im sogenannten WIG-Schweißverfahren werden ausnahmslos alle mcpipes-Downpipes und Partikelfilter-Ersatzrohre von Hand produziert. Mithilfe von modernen CNC-Dreh- und -Fräsmaschinen sowie dem bereits erwähnten Hochleistungs-Laserscanner kann die maximale Ausbeute an Qualität, Performance und Passgenauigkeit zugesichert werden. Und schließlich lassen sich durch den Einsatz einer ebenso modernen wie Computer-gesteuerten Rohrbiegemaschine überflüssige Schweißnähte vermeiden, womit wiederum eine Abgasströmung erzielt wird, wie sie sauberer und bestmöglicher nicht sein könnte.



Zusätzliche Informationen zu dem neuen Betätigungsfeld direkt bei mcchip-dkr GmbH & Co. KG | Christian-Schlömer-Ring 16 | 53894 Mechernich (Obergartzem) | Telefon +49 02256 66 999 6-0 | E-Mail info@mcpipes.com | Internet: http://www.mcpipes.com

