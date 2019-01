Edelstahlabgasanlagen «built by dÄHLer»

SPORTcars 09.01.2019 - Der sportlich-sonore und dÄHLer-typische Sound der Edelstahlabgasanlagen «built by dÄHLer» aus eigener Entwicklung und Fertigung mit 2 oder 4 Endrohren ist ein von vielen BMW-Fahrerinnen und -Fahrern geschätztes, ja unverzichtbares Must-have. Bereits seit vielen Jahren ist die Entwicklung und der Einbau von individuell abgestimmten Edelstahlabgasanlagen ein Tätigkeitsbereich, dem sich Dähler aus Belp bei Bern in der Schweiz mit viel Fachwissen und Enthusiasmus widmet. Dabei ist entscheidend, einen authentischen Sound zu erzeugen und den Klang genau passend zum Charakter des Fahrzeuges abzustimmen. Die Herausforderungen liegen heute nicht mehr nur in der individuellen Abstimmung des Klangs einer Abgasanlage, sondern auch in den immer strikteren Vorschriften. Dähler gelingt es immer wieder, auch genau diese Herausforderungen und Hürden zu meistern.

Alle durch Dähler verbauten Edelstahlabgasanlagen werden nach den jeweils neusten/aktuellen Geräusch- und Lärmvorschriften EU-/CH-homologiert und können somit legal verbaut und im Strassenverkehr ohne Einschränkung eingesetzt werden. Und insbesondere bei den Benzinmotoren harmonieren die durch dÄHLer immer weiter perfektionierten Anlagen optimal mit den neu ab Werk verbauten Benzin-Partikelfiltern!



Bei den meisten Leistungssteigerungen «powered by dÄHLer» wird die Edelstahlabgasanlage «built by dÄHLer» gleich in Kombination und als eine Einheit homologiert. Dies ist ein zusätzlicher und zukunftsorientierter Kompetenz- und Leistungsbeweis – für eine kraftvoll-dynamische Beschleunigung mit tollem Klangbild.

Und in Verbindung mit einem ergänzend eingebauten Sport-Katalysator wird zudem der Temperaturhaushalt optimiert, die Leistung und das Ansprechverhalten nochmals verbessert, der Verbrauch gesenkt und der Klang weiter verfeinert.



dÄHLer ist für geprüfte und legale Klangerlebnisse die erste Adresse!



Weitere Informationen direkt über: Dähler Design & Technik GmbH | Viehweid CH-3123 Belp bei Bern | Fon +41 (0)31 819 88 77 | Fax +41 (0)31 819 88 78 | http:/www.daehler.com | info@daehler.com