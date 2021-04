Bei der Kreation der Karosserie des Mittelmotor-Renners orientierten sich Corvette-Designmanager Kirk Bennion und sein Team nach eigenen Angaben an Flugzeugen. Die NAP Exclusive-Designer führten diese Linie – im wahrsten Sinne des Wortes – fort und die zackige Formensprache der Corvette in ihren Carbon-Anbauteilen weiter. Mit zum in Handarbeit aus mehreren Gewebeschichten hergestellten und anschließend mehrschichtig mit Klarlack versiegelten Kohlefaser-Bodykit gehört neben Front-Lufteinlässen eine weit nach vorn gereckte Frontlippe, deren Formensprache von im hinteren Bereich markant ansteigenden Seitenschwellern sowie seitlichen Lufteinlässen über die Fahrzeugflanken geführt wird. Auf dem Heck thront ein den Motorsport zitierender Carbon-Heckflügel, welcher dank seiner aerodynamischen Effizienz gleichzeitig den Anpressdruck vergrößert und den Luftwiderstand reduziert. Selbstverständlich liegen für alle Komponenten des Carbon-Aerodynamik-Kits Gutachten zur Eintragung in die Fahrzeugpapiere vor.

Die akustische Präsenz des V8-Dampfhammers pusht indes die NAP-Klappenauspuffanlage. Zertifiziert nach den neuesten EG-Vorschriften (R51.03 ASEP + GRB) wird die thermoisolierte Anlage in der NAP Sportauspuff Manufaktur von Meisterhand aus hochwertigem V2A-Edelstahl WIG-geschweißt – ein High-Quality-Product engineered und made in Germany! Technisches Highlight der Klappenabgasanlage ist die NAP Automatic Wireless Valve Control: Diese elektronische Kontrolleinheit ist in der Lage die CAN-Bus-Signale des Corvette-Antriebsstrangs zu lesen und stellt so sicher, dass das Fahrzeug allzeit gesetzskonform innerhalb von der EU vorgegebener Parameter unterwegs ist. Unabhängig vom gerade anliegenden Modus interveniert die elektronische Klappensteuerung sanft und schnell: Die vier elektronisch gedämpften Highspeed-3-Zoll-Klappen benötigen zum Öffnen und Schließen nur wenige Millisekunden. Gesteuert werden sie via eines NAP-Tasters im Cockpit oder, sofern das Fahrzeug über eine Funktionstaste verfügt, wie etwa die Z-Mode-Taste der Corvette C8, kann auch diese für die Modus-Umschaltung verwendet werden. Je nach Wunsch und Fahrsituation lässt sich die „Stimme“ der Corvette so von sonorem Grollen bis hin zu kernigem Rennsportsound modulieren. Die vier mächtigen Edelstahl-Endrohre der Abgasanlage sind wahlweise poliert, schwarze keramikbeschichtet oder mit Carbon ummantelt erhältlich. Die Werksgarantie des Fahrzeugs wird von der Installation der NAP-Klappenabgasanlage, welche auf Wunsch auch in der hauseigenen Werkstatt in Nordhorn installiert werden kann, nicht beeinträchtigt.