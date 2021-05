27.05.2021 - Meuspath. Manthey-Racing ist seit 1996 im Straßen- und Motorsport eine Top-Adresse. Nach 25 national und international erfolgreichen Jahren ist es an der Zeit, ein Ausrufungszeichen zu setzen, um die verschiedenen Facetten des Unternehmens noch stärker in den Fokus zu rücken. Aus Manthey-Racing wird die neue Marke Manthey, die Firmierung Manthey-Racing GmbH bleibt bestehen. Der Relaunch erfolgt mit einem neuen Logo, dem Mission Statement „Closer to Perfection“ sowie der Definition der Markenwerte.

Apropos Marken-DNA: Auch die ist bei Manthey klar definiert. Flexibilität, Geradlinigkeit, Akribie und Kompromisslosigkeit sind Werte, die gelebt werden – innerhalb des Unternehmens, aber auch gegenüber Kunden und Partnern.



„Wir freuen uns, mit dem Marken-Relaunch ein weiteres spannendes Kapitel in unserer Firmengeschichte schreiben zu können. Unser Unternehmen ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat sich rasant weiterentwickelt, dem trägt nun auch unser neuer Markenauftritt Rechnung. Mit dem neuen Logo wollen wir noch stärker betonen, was uns schon seit Langem ausmacht. Denn wer wir sind und für was wir stehen, das ändert sich nicht“, ergänzt Nicolas Raeder, Geschäftsführer der Manthey-Racing GmbH.