SPORTcars 26.11.2020 - Das Team Motopark hat sich in Oschersleben seit 1998 unter der Federführung von Timo RUMPFKEIL in allen wichtigen Nachwuchsserien des automobilen Rennsports etabliert und kann auf eine eindrucksvolle Siegesliste zurückschauen. Große Namen wie Michael SCHUMACHER, Valtteri BOTTA und Max VERSTAPPEN haben ihre motorsportliche „Grundausbildung“ dort absolviert.

Vor mehr als zehn Jahren wurde dann damit begonnen, Autos zu restaurieren, Umbauten von „Straßenautos“ vorzunehmen, Leistungssteigerungen zu installieren und schließlich auch Umbauten für Motorsportfahrzeuge durchzuführen. Nach ersten Umbauten je eines Porsche 997 GT3 für Olaf DOBBERKAU und Ruben ZELTNER zur Rallye-Version trat jetzt der ehemalige schwedische Rennfahrer Kevin KLEVEROS an das Motopark-Team mit der Bitte heran, einem 997 GT3 RS einen Rallye-Style zu verpassen, der nicht nur so aussieht, sondern auch so performt. Der Umbau enthielt alle wichtigen Eckdaten, die für einen Rallye-Umbau benötigt werden. Allerdings mussten einige Kompromisse bezüglich Komfort und Alltagstauglichkeit eingegangen werden, um das Auto entsprechend nutzen zu können.

Einige der von Motopark umgebauten „Dinge“ bedürfen allerdings der besonderen Erwähnung. So zum Beispiel das Rallye-Fahrwerk. Die dreifach verstellbaren full-spec-Dämpfer in Sonderabstimmung stammen von REIGER. Ein Thermostat sorgt hier für identische Dämpfung bei kalten und warmen Dämpfern. Auch Federn und Stabis wurden „nachbehandelt“. Bleiben noch Rebound sowie Corner Control Valve. Ferner der Unterbodenschutz und die sogenannten Mud Flaps. Durch ein Air-Scoop gelangt Frischluft in den Innenraum. Eine für den Rallye-Einsatz optimierte Sonderanfertigung der Edelstahl-Abgasanlage sorgt einerseits für mehr Leistung an andererseits für einen massiv besseren Sound. Dann ist da noch eine Fly-Off-Handbremse mit ABS Kill-Switch. Nightface Xenon-Zusatzscheinwerfer mit Carbon-Halterung machen die Nacht zum Tage. Und die Bremsbeläge mit Rallye-Spezifikation haben einen höheren Reibwert und besseren Kalt-Grip.