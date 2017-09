BMW kehrt nach Le Mans zurück

BMW M8 GTE Foto: Auto-Medienportal.Net/BMW

14.09.2017 - BMW hat im Rahmen der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt (–24.9.2017) sein neues Spitzenmodell für den internationalen GT-Sport vorgestellt: den BMW M8 GTE. Schon bevor das 8er-Coupé auf den Markt kommt, wird das Rennfahrzeug in der kommenden Saison unter anderem in der World Endurance Championship an den Start gehen. Damit kehren die Münchener im nächsten Jahr auch zu den legendären 24 Stunden von Le Mans zurück.

Der per Reglement auf einen Hubraum von 4,0 Litern begrenzte V8-Motor des knapp fünf Meter langen M8 GTE hat je nach Einstufung eine nominelle Basisleistung von über 368 kW / 500 PS. Zylinderblock und Zylinderkopf werden vom Serienmotor übernommen. Die Kraftübertragung erfolgt über ein sequenzielles Sechs-Gang-Rennsport-Getriebe. (ampnet/jri)