07.12.2021 - Erfolgskonzepte auf andere Baureihen zu übertragen, ist in der Automobilbranche gängige Praxis. Bei Motorrädern funktioniert das ebenfalls prächtig. Ein weiteres Beispiel dafür liefert jetzt Ducati. Die zu Audi gehörenden Italiener aus dem Mailänder Industrieviertel Borgo Panigale strippen nach der Panigale V4 jetzt auch die Panigale V2. Das Ergebnis heißt in beiden Fällen Streetfighter und ist eine minimal abgespeckte, weitgehend entkleidete Variante besagter Superbikes.

Ob der enormen Leistung wird gerne die Gattungsbezeichnung Hyper Naked Bike benutzt. In den Zulassungslisten finden sie sich in der Regel vor ihren vollverkleideten Genspendern. Der banale Grund: Sie sind komfortabler ausgelegt, haben weniger bissige Bremsen und erlauben eine aufrechtere Sitzposition. Selbige ist auf längeren Strecken durchaus durchblutungsfördernd und auch sonst alltagstauglicher. „Attacke light“ könnte man diese Form der Fortbewegung nennen. Aber das bagatellisierte die Karacho-Attitüde dann doch.

„A new fighter in town“ ist der offizielle Claim der Streetfighter V2. Ducati schließt mit der trocken lediglich 178 Kilogramm schweren Maschine die Lücke zwischen der Naked-Bike-Ikone Monster und der Streetfighter V4. 153 PS und 101 Newtonmeter geben die Italiener der entblößten Panigale V2 mit auf den Weg. Das macht im direkten Vergleich zwei PS weniger Leistung und knapp drei Newtonmeter weniger Drehmoment. Peanuts. Auf der Straße wird kaum jemand die Unterschiede herausfahren.

265 km/h Spitze, von Null auf Tempo 200 in rund zehn Sekunden: Die Fahrleistungen der Streetfighter V2 bedürfen keiner expliziten Beschreibung. Die Maschine rennt wie Hölle. Je höher sie dreht, desto gewaltiger geht es zur Sache. Ein paar Kollegen vermissten bei der Landstraßen-Testfahrt im Hinterland von Sevilla etwas den Punch, den die Streetfighter V2 auf der Rennstrecke zeigt. Jedem Normalsterblichen sei versichert: Das geht nur aufgewiesenen Rennfreaks so. Jede Wette: Nahezu jeder durchschnittliche Motorradfahrer schaltet eh bei spätestens 8000 Touren. Darüber wird es gefühlt unheimlich – auch wenn das Handling ausgezeichnet ist und die Hochleistungs-Bremsanlage von Brembo einen ganz hervorragenden Job macht.

Die Streetfighter hat das gleiche Elektronikpaket an Bord wie die Panigale. Eine so genannte sechsachsige Inertialplattform agiert dabei als eine Art vernetztes Superhirn. Die IMU (Inertial Measurement Unit) erfasst und analysiert sämtliche Bewegungen des Bikes und orchestriert entsprechend die Assistenzsysteme. Schräglage, Steigwinkel des Vorder- oder Hinterrads, Beschleunigungskräfte – nichts Relevantes entgeht dem in Echtzeit agierenden System. Sämtliche Regelsysteme von der Traktionskontrolle bis zum Bosch Kurven-ABS mit „Slide by Brake"-Funktion tragen den Namenszusatz EVO oder EVO 2 für die jüngste Generation und sind mehrfach einstellbar. Ebenfalls serienmäßig an Bord: 4,3-Zoll-Farb-TFT, Voll-LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht und das über jeden Zweifel erhabene Ducati-Quickshifter-System für kupplungsloses Rauf- und Runterschalten.