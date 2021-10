26.10.2021 - Ducati hat zwei neue Bikes vorgestellt: Die „Scrambler 1100 Tribute PRO“ und die „Scrambler Urban Motard“. Erstere ist eine Hommage an den luftgekühlten Zweizylindermotor und feiert dessen 50-jähriges Jubiläum bei der italienischen Motorradmarke, letztere ein Modell mit modernem Look, das sich an die jüngeren Fans richtet, aber auch diejenigen ansprechen soll, die sich für ein leicht zu fahrendes und sportliches Motorrad interessieren.