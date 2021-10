Zudem wurden das Kurven-ABS, der Quickshifter und der Drehzahlbegrenzer noch einmal spezieller abgestimmt. Und natürlich übernimmt die Pikes Peak das Radarsystem der Multistrada V4 S mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung und Toter-Winkel-Warner. Das kleinere Windschild und die Startnummernfelder auf den beiden Tankseiten unterstreichen ebenso die sportliche Ausrichtung wie der straßenzugelassene Akrapovic-Schalldämpfer aus Titan und Carbon. Die spezielle Lackierung der Pikes Peak ist an die GP-Maschinen angelehnt. An der Leistung rüttelt Ducati nicht. Sie beträgt unverändert 170 PS.



Die Markteinführung ist bereits für Dezember geplant. Der Preis beträgt 27.990 Euro plus Nebenkosten. Mit dem Modellnamen Pikes Peak erinnert Ducati an mehrere Siege beim legendären USA-Bergrennen. (aum)