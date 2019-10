09.10.2019 - Er ist das Spitzenmodell einer neupositionierten Baureihe: Der M8, leistungsstärkstes Coupé im BMW-Programm und Nachfolger der schon legendären M6-Modelle. Bereits der reguläre 8er leistet im Einstieg als 840i 340 PS (250 kW), die achtzylindrige Prestige-Variante M850i ist sogar mit 530 PS (390 kW) angegeben. Es ist den Ingenieuren der M GmbH in Garching jedoch gelungen, noch einmal deutlich draufzulegen – mit dem neuen M8, der glatte 600 PS (441 kW) leistet, in der so genannten Competition-Variante sogar 625 PS (460 kW). In Deutschland steht übrigens lediglich die leistungsstärkere Variante in der Preisliste. .....weiter