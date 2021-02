Zu den äußeren Clubsport-Merkmalen gehören unter anderem vergrößerte Lufteinlässe und ein speziell durchströmter, offener Dachkantenspoiler. Beim Editonsmodell kommt ein schwarz lackiertes Dach samt schwarzem Dachkantenspoiler als Hommage an die schwarz eingefasste Heckscheibe des ersten Golf GTI dazu. Exklusiv sind außerdem die in hochglänzendem Schwarz gehaltenen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen des Typs mit einem Pinstripe in Tornadorot zur Ausstattung. Ebenfalls Bestandteile des serienmäßigen „Race Pakets“ sind eine Akrapovic-Sportabgasanlage und die Vmax-Freigabe (ansonsten auf 250 km/h begrenzt).