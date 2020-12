21.12.2020 - Seit Mitte der 70er-Jahre ist der Golf GTI der Inbegriff des sportlichen Kompaktwagens – und es bedurfte seiner eigenen Schöpfer, um ihn zu entthronen: Mit dem nochmals schärferen, gleichzeitig erwachseneren R32. Er war in der vierten und fünften Golf-Generation mit einem 3,2-Liter-VR-6 verfügbar und mutierte mit der sechsten Generation und dem Wechsel zu einem Hochleistungs-Vierzylinder zum Golf R. Jetzt kommt das Spitzenmodell in der achten Golf-Generation – mit einem 2,0-Liter-TSI, der stolze 320 PS (235 kW) leistet.

Das sieht gut aus, funktioniert jedoch leider nicht immer so zuverlässig wie klassische Schalter. Das Ablenkungspotential ist erheblich: Mal wird ein Kommando missverstanden, mal die falsche Funktion angewählt. Doch der Nutzer fügt sich: Niemand möchte die Konzepte der Zukunft in Frage stellen – auch wenn sich in der konkreten Anwendung Zweifel manifestieren. Das digitale Cockpit bietet jedenfalls Verbesserungspotential. Es stört bei einem so sportlichen Auto, dass man sechs Schritte ausführen muss, um die Stabilitätskontrolle in den Sport-Modus zu versetzen oder abzuschalten. Und es wäre gut, wenn man nicht nur mannigfache Randinformationen, sondern auch den Drehzahlmesser einblenden könnte, wenn der Landkarten-Modus gewählt wird. Die autonomen Fahrfunktionen wie der Spurhalteassistent funktionieren hingegen tadellos. Es wäre dennoch zu begrüßen, wenn man sie mit einem einfachen Tastendruck abschalten könnte, anstatt sich während der Fahrt durch Untermenüs wühlen zu müssen.

Das Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe schaltet blitzschnell und ist meistens in der Lage, die nächsten Aktionen des Fahrers präzise vorauszusehen. Der siebte Gang ist ein Fahrgang, und bei angehobener Abregelung kann die V-max nur im obersten Gang erreicht werden. Wir finden es übrigens schade, dass es kein Sechs-Gang-Handschaltgetriebe mehr gibt. Es wird zwar weitergebaut, aber nur in Nordamerika angeboten.



Die Kraftentfaltung ist nicht explosiv, aber linear und kraftvoll bis in den oberen Bereich. Die Schaltvorgänge erfolgen im Komfort-Modus relativ früh, im Race-Modus genau zum richtigen Zeitpunkt, das synthetische Klangbild ist einstellbar. Das Fahrwerk bringt die Kraft problemlos auf die Straße: Der Golf R lenkt präzise ein, das Fahrverhalten ist bis in den Grenzbereich neutral.



Für engagierte Fahrer bietet das Performance-Paket den Special-Modus; er ist auf die Nürburgring-Nordschleife abgestimmt und passt damit für Landstraßen perfekt. Hier verharrt der Golf R lange in niedrigen Gängen, die Fahrdynamiksysteme sind aufs höchste gespannt, die Dämpfung eher weich eingestellt. Der Drift-Modus wiederum verleiht dem Golf R einen deutlich übersteuernden Charakter, der dem Könner die Option gibt, das Fahrzeug auch per Gasfuß zu steuern.