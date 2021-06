SPORTcars

01.06.2021 - Cupra, so heißen die sportlichsten Ableger der Marke Seat. Die Bezeichnung steht für Cup Racing. Doch inzwischen haben die Spanier ihre Sportabteilung zu einer eigenen Submarke umgebaut und bieten unter dem exklusiven Label weiterhin leistungsstarke Modelle an. Bisher gab es mit dem Cupra Ateca sowie dem Cupra Leon schon zwei Modelle, die aber in schwächerer Form auch als Seat erhältlich sind. Mit dem Formentor präsentieren die Spanier hingegen nun das erste eigenständige Fahrzeug, das es als gewöhnlichen Seat nie geben wird.

Das 4,45 Meter lange Kompakt-SUV wird ausschließlich als Cupra angeboten. In seiner stärksten Ausführung leistet das Topmodell Formentor VZ (die Abkürzung VZ steht für „veloz“ und bedeutet schnell) stolze 310 PS. Natürlich sorgt die große Power für überlegene Fahrleistungen, aber gleichzeitig auch beim Piloten hinterm Steuer für ein dauerbreites Grinsen. Dass sich die Investition von mindestens 45.090 Euro in den Formentor VZ lohnt, legen allein schon die Eckdaten nahe: Den Sprint von null auf Tempo 100 erledigt der knapp 1,7 Tonnen schwere Spanier in gerade einmal 4,9 Sekunden, die Topspeed liegt bei elektronisch abgeregelten 250 km/h. Damit die Kraft auch problemlos auf die Straße kommt, rollt der Cupra werkseitig mit Allradantrieb an. Ebenso serienmäßig ist ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, welches mit schnellen Schaltzeiten gefällt.

Auch optisch setzt der potente Spanier auf Dynamik. An der Frontpartie prangt ein mächtiger Kühlergrill in Wabenstruktur, der von schmalen Voll-LED-Scheinwerfern flankiert wird. Nicht minder imposant sind die breiten Lufteinlässe im unteren Bereich des Stoßfängers. Dann fallen beim Rundgang noch die zwei Doppel-Endrohre ins Auge, die im Heckdiffusor eingebettet sind. Um es vorwegzunehmen. Der satte Klang der Abgasanlage gefällt, damit brabbelt der Formentor VZ wohlig, ohne aber akustisch wirklich aufdringlich zu sein. Abgerundet wird der sportliche Auftritt mit dezentem Spoilerwerk sowie glanzgedrehten 19-Zoll-Alurädern in einer farblichen Mischung aus Kupfer und Schwarz.

Der schicke Spanier erregt im Straßenverkehr viel Aufsehen. Da, wo er auftaucht, drehen sich die Leute nach ihm um. Einige strecken sogar den Daumen nach oben und nicken ihm freundlich zu. Das sympathische Äußere lässt sich natürlich noch mit einigen Extras weiter verfeinern. Wie etwa mit einer Bremsanlage von Brembo für 2320 Euro, die im Notfall vehement den Anker wirft. Empfehlenswert ist zudem die adaptive Fahrwerksregelung DCC. Die 815 Euro lohnen sich, damit zeigt der Spanier Nehmerqualitäten und erreicht den perfekten Spagat zwischen angenehmen Komfort und hoher Fahrdynamik.



Die Wahlprogramme für den Fahrmodus hat Cupra in das griffige Sportlenkrad integriert. Dort befindet sich ebenfalls der Starterknopf, mit dem der Formentor zum Leben erweckt wird. Überhaupt kann sich der Innenraum sehen lassen. Die Verarbeitungsqualität liegt auf einem soliden Niveau und die vielen kupferfarbenen Applikationen, die Cupra rund ums Cockpit eingestreut hat, verstärken den positiven Eindruck.



Der Fahrer blickt auf ein gut ablesbares digitales Kombiinstrument und sitzt zusammen mit seinem Copiloten auf gut konturierten Integral-Sportsitzen. Leider gibt es im Formentor nur noch wenige echte Schalter und Knöpfe. Daher muss für viele Funktionen, angefangen von der Klimasteuerung bis hin zur Sitzheizung, immer der Touchscreen des Infotainments bemüht werden. Zwar erweist sich das Multimediasystem mit unter anderem Online-Navigation sowie einer Smartphone-Integration als modern, doch reagiert der Bildschirm so manches Mal nur verzögert. Gleiches gilt auch für die Sprachsteuerung. Da wäre weniger schön gewesen.

