SPORTcars

Fahrvorstellung Renault Alpine A 110 S

Renault Alpine 110 S Foto: Auto-Medienportal.Net/Renault

29.10.2019 - Der französische Comic-Rennfahrer Michel Vaillant hätte garantiert Freude am jüngsten Zug der seit 2014 wieder zu 100 Prozent zum Renault-Konzern gehörenden Sportwagen-Marke. Die ohnehin schon überaus potente Alpine A 110 bekommt eine leistungsgesteigerte Variante an die Seite gestellt, die Alpine A 110 S. Ihr hochaufgeladener Vierzylinder-Mittelmotor holt aus eben mal 1,8 Litern Hubraum 292 PS (214 kW), 40 PS oder knapp 30 kW mehr als bislang. Dazu gibt es eine nochmals gestraffte Fahrwerksabstimmung, der Einstiegspreis der jetzt in den Verkauf gehenden Sport-Version liegt bei 66 000 Euro.

Renault Alpine 110 S Foto: Auto-Medienportal.Net/Renault

Renault Alpine 110 S Foto: Auto-Medienportal.Net/Renault

Die Alpine des einst unabhängigen französischen Sportwagen-Herstellers in Dieppe wird gerne als Antwort der Gallier auf Porsche gesehen. Nur 4,18 Meter lang und schlanke 1,25 Meter hoch, sorgt ihr äußerst knapper Radstand von 2,42 Meter für ein überaus agiles Fahrverhalten. Fahrer und Beifahrer müssen sich auf einer Breite von 1,79 Meter arrangieren, Piloten mit Gardemaß sind fehl am Platz. So gleicht der Einstieg dem Überstülpen eines eng geschnittenen Handschuhs. Wer erstmal sitzt, sitzt bombensicher. Die S-Variante bekommt obendrein auf Wunsch Rennsportsitze von Sabelt, 1785 Euro werden für sie fällig, da sind die Carbon-Verkleidungen der Lehne allerdings schon inbegriffen.

Renault Alpine 110 S Foto: Auto-Medienportal.Net/Renault

Statt der üblichen blauen Kontrastnähte schmückt orangefarbenes Garn die Lederausstattung, nicht nur die Sitze sind so abgesteppt, auch das belederte Armaturenbrett bemüht das untypische Farbenspiel. Am Lenkrad markiert eine gleichfarbige Naht die 12-Uhr-Stellung, dahinter liegen die digitalen Instrumente in tiefen Röhren. Blend- und Spiegelfreiheit ist garantiert. Die Ausstattung ist fast spartanisch, die schmale Mittelkonsole nimmt all die Bedienungselemente auf, die sonst nicht unterkommen. Viel Platz ist eben nicht im knackigen Franzosen-Sportler. Allein der neun Zoll große Monitor für Navigation und Konnektivität wirkt wie ein Einrichtungsdetail aus einer anderen Welt. Auch ein Klassiker muss eben mit der Zeit gehen.

Renault Alpine 110 S Foto: Auto-Medienportal.Net/Renault

Von außen gibt sich die A 110 S als Spitzenversion durch orangefarben lackierte Bremssättel und die 18-Zoll-Leichtmetallräder „GT Race” zu erkennen. Außerdem zieren flaggenähnliche Logos die C-Säulen in Karbonoptik. Auch bei der Lackierung bricht Alpine mit der Tradition und bietet den neuen Mattlack „Gris Tonnerre“ ausschließlich für das Topmodell an (Aufpreis 4760 Euro). Das klassische Alpin Bleu, die eigentliche Hausfarbe der Marke, kostet 1785 Euro mehr, die Serienausstattung bietet lediglich weißen Lack. Als Option gibt es ein Carbondach in Sichtoptik, das spart rund drei Kilogramm Gewicht dort, wo es besonders leicht sein soll, belastet wird dagegen das Konto mit 2380 Euro. Der Motor der gallischen Flunder liegt eingebettet zwischen den Sitzen und dem 100 Liter fassenden Heck-Kofferraum. Seine Zusatzkraft bezieht er aus dem um 0,4 bar angehobenen Ladedruck und eine um 400 Umdrehungen pro Minute gesteigerte Höchstdrehzahl. Knapp 7000 Touren dreht die Maschine maximal, wer die Alpine weiter personalisiert und sich zum Preis von 1488 Euro für die aktive Sportabgas-Anlage entscheidet, setzt ihren Klang erst richtig in Szene. Dabei verlangt der Vierzylinder nicht unbedingt Drehzahlspitzen, wenn es schnell gehen soll. Sein höchstes Drehmoment erreicht er mit 320 Newtonmetern bereits bei 2000 U/min, bis 6400 U/min bleibt es konstant.

Renault Alpine 110 S Foto: Auto-Medienportal.Net/Renault