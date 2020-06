Wer diesen 911 näher inspiziert, entdeckt zahlreiche weitere Details – etwa ein historisches Porsche-Wappen von 1963, das am vorderen Kofferraumdeckel und an den Radnabenabdeckungen angebracht ist. Die 21-Zoll-Felgen der „Exclusive“-Linie lehnen sich an die klassischen Fuchsfelge an, und die Schriftzüge auf dem Targa-Bügel und am Heck sind in Gold ausgeführt. Und schließlich gibt es eine „Heritage“-Plakette: Sie erinnert an jenes Abzeichen, mit denen einst Porsche-356-Besitzer ihr Auto schmücken durften, sobald es die 100.000-Kilometer-Marke durchmessen hatte.



Nachdem sie das Exterieur derart von profaneren 911ern abgesetzt hatten, konnten sich die Designer der Interieurgestaltung widmen. Hier taucht das Wappen von 1963 abermals auf, und zwar auf den Kopfstützen, dem Airbag-Lenkrad, dem Schlüsseletui und dem Schlüssel selbst. Der Innenraum ist in Bicolor-Leder ausgekleidet, wobei Beige entweder mit Rot oder mit Schwarz kombiniert wird. Auf den Sitzen und der Türverkleidung wird Cordsamt verwendet, und die Instrumente erstrahlen nachts in Phosphorgrün – wie beim 356. Und nie fügte sich die runde „Sport-Chrono“-Uhr so harmonisch ein wie in diesem speziellen 911.