Touringpaket für den Porsche 911 GT3 ohne Aufpreis

11.08.2017 - Porsche stellt auf der IAA in Frankfurt (Publikumstage: 16.–24.9.2017) den 911 GT3 mit Touring-Paket vor. Er ist ausschließlich mit Sechs-Gang-Getriebe zu haben und besitzt statt des feststehenden Heckflügels einen variablen Heckspoiler wie der 911 Carrera. Der 4,0-Liter-Saugmotor aus dem Motorsport leistet 368 kW / 500 PS und entwickelt ein Drehmoment von 460 Newtonmetern. Damit sprintet der GT3 in 3,9 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 316 km/h.

Die Karosserie des GT3 bleibt – mit Ausnahme des Hecks – unverändert. Das Blatt des ausfahrbaren Heckspoilers ist mit einer aerodynamischen Abrisskante (Gurney Flap) in Wagenfarbe versehen. Speziell designt ist das Heckdeckelgitter mit der „GT3 Touring“-Plakette. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind die silberfarbenen Seitenscheibenleisten, die Endrohrblenden der Sportabgasanlage, die Abdeckungen der Scheinwerferreinigungsanlage sowie der Porsche-Schriftzug am Heck. Im optionalen Ausstattungspaket „Touring-Paket Exterieur in Schwarz“ sind diese Elemente wie beim 911 GT3 schwarz. Die Bug- und Heckleuchten sind dunkel eingefärbt.

Die Bezeichnung „Touring-Paket“ geht auf eine Ausstattungsvariante des 911 Carrera RS von 1973 zurück. Bis auf die Ausstattungsumfänge Clubsport-Paket und Alcantara bietet Porsche nahezu alle Optionen des 911 GT3 auch in Kombination mit dem Touring-Paket an. So zum Beispiel alle Exterieur- und Räderfarben, die Keramikbremse PCCB, das Liftsystem, die LED-Hauptscheinwerfer, alle Sitzvarianten, das Chrono-Paket und die Audiosysteme.



Die Option Touring-Paket ist ab sofort bestellbar und wird wahlweise ohne Aufpreis angeboten. Damit kostet der 911 GT3 mit Touring-Paket in Deutschland 152 416 Euro inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung. (ampnet/jri)