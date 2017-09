Porsche setzt neue Bestmarke auf der Nordschleife

Porsche 911 GT2 RS Foto: Auto-Medienportal.Net/Porsche

7.09.2017 - Porsche hat mit dem 911 GT2 RS einen neuen Rekord für straßenzugelassene Sportwagen auf der 20,6 Kilometer langen Nürburgring-Nordschleife aufgestellt. Die erzielte Zeit von 6.47,3 Minuten übertraf selbst interne Erwartungen um fast 20 Sekunden. Die Bestmarke war keine einmalige Angelegenheit: Der deutsche Testfahrer Lars Kern (30) und der britische Rennfahrer Nick Tandy (32) brachen den bisherigen Rekord für Sportwagen mit Straßenzulassung (6.52,01 Minuten) auf Anhieb und absolvierten in der Folge gleich fünf Runden in weniger als 6.50 Minuten. Lars Kern setzte letztlich die absolute Spitzenzeit. Die Rekordrunde startete um 19:11 Uhr und endete bei idealen äußeren Bedingungen 6.47,3 Minuten später. Gemessen wurde – wie bei Rekordfahrten üblich – die 20,6 Kilometer lange Strecke. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 184,11 km/h.

Der schnellste und stärkste Straßen-Elfer feierte seine Weltpremiere Ende Juni beim Festival of Speed in Goodwood, Großbritannien. Herzstück des Höchstleistungssportwagens ist ein Sechs-Zylinder-Biturbo-Boxermotor mit 515 kW / 700 PS. Dieser beschleunigt den vollgetankt 1470 Kilogramm leichten Zweisitzer in 2,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht das hinterradgetriebene Coupé bei 340 km/h. Mit dem rennsportnahen Antrieb überflügelt der neue 911 GT2 RS seinen Vorgänger mit 3,6-Liter-Triebwerk um 59 kW /80 PS und erreicht ein Drehmoment von 750 Newtonmetern (plus 50 Nm). (ampnet/jri)