Porsche rundet Elfer-Modellpalette ab

Porsche 911 Carrera Cabriolet Foto: Auto-Medienportal.Net/Porsche

30.07.2019 - Porsche rundet das Modellprogramm der achten Generation des Porsche 911 mit dem Carrera Coupé und Cabriolet ab. Beide gehen mit 385 PS (282 kW) aus dem drei Liter großen Sechszylinder-Boxermotor mit Biturbo-Aufladung an den Start. Der Carrera markiert den Einstieg in die 911-Familie und bringt gegenüber dem Vorgänger 15 PS mehr mit. Das Coupé startet in Deutschland bei 104 655 Euro, das 911 Carrera Cabriolet bei 118 935 Euro. Die neuen Modelle sind ab sofort bestellbar. Die Allrad-Version folgt in Kürze. Die Serienausstattung teilt er sich nahezu unverändert mit dem 911 Carrera S. Dazu zählen das Interieur mit dem 10,9 Zoll großen Touch-Screen-Monitor, die umfassende Konnektivität sowie innovative Assistenzsysteme wie der Porsche Wet Mode für sichereres Fahrverhalten auf nassen Straßen. Der 911 Carrera unterscheidet sich äußerlich vom S durch kleiner dimensionierte Räder und Bremsen sowie die Einzelendrohrblenden der Abgasanlage.

Porsche 911 Carrera Cabriolet

Porsche 911 Carrera Foto: Auto-Medienportal.Net/Porsche

Motor, Fahrwerk und Bremsen sind wie beim Carrera S-Modell auf Sportlichkeit ausgelegt. Der Sechszylinder-Boxermotor passt die Leistung im Wesentlichen über kleinere Raddurchmesser von Turbinen und Kompressoren der neuen Turbolader an. Die Kraftübertragung übernimmt das neue Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe PDK. Damit beschleunigt das 911 Carrera Coupé in 4,2 Sekunden von null auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 293 km/h. Mit dem optionalen Sport Chrono-Paket verkürzt sich der Sprint um 0,2 Sekunden. Der Verbrauch nach korreliertem NEFZ liegt beim Coupé bei gesamt 9,0 l/100 km, beim Cabriolet bei 9,2 l/100 km.

Porsche 911 Carrera Coupé und Cabriolet (rechts) Foto: Auto-Medienportal.Net/Porsche

Die fahrdynamische Abstimmung umfasst an der Vorderachse Reifen der Dimension 235/40 ZR auf 19-Zoll-Leichtmetallrädern. An der Hinterachse sind 20-Zoll-Räder mit 295/35 ZR-Reifen montiert. Die Verzögerung übernehmen an beiden Achsen 330 Millimeter große Bremsscheiben mit schwarzen Vier-Kolben-Monobloc-Festsätteln.