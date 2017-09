Porsche Panamera Sport Turismo mit 680 PS

26.09.2017 - Porsche krönt auch die Modellreihe Panamera Sport Turismo mit einem leistungsstarken Plug-in-Hybridantrieb. Künftiges Topmodell ist der Turbo S E-Hybrid, der einen 4,0-Liter-V8-Motor mit einem Elektromotor kombiniert. Daraus ergibt sich eine Systemleistung von 500 kW / 680 PS und 850 Newtonmeter Drehmoment. Das sorgt für eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 3,4 Sekunden. Nach weiteren 8,5 Sekunden ist die 200-km/h-Marke erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 310 km/h.

Der Durchschnittsverbrauch nach der besonderen Messmethode für Plug-in-Hybridfahrzeuge liegt bei 3,0 l/100 km. Rein elektrisch und somit lokal emissionsfrei kann der stärkste Sport Turismo bis zu 49 Kilometer weit fahren. Er erreicht im E-Betrieb bis zu 140 km/h. Die Lithiumionen-Batterie mit einem Energiegehalt von 14,1 kWh ist je nach Ladegerät und Stromanschluss binnen 2,4 bis sechs Stunden aufgeladen. Die Boost-Strategie des serienmäßig allradgetriebenen Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo wurde vom Supersportwagen Porsche 918 Spyder übernommen. Bereits ab 1400 U/min stellen der V8-Biturbo (404 kW / 550 PS) und die E-Maschine (100 kW / 136 PS) das maximale Systemdrehmoment von 850 Nm zur Verfügung. Für die Kraftübertragung an das serienmäßige adaptive Allradsystem sorgt das Porsche-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) mit acht Gängen.

Auch der Porsche Panamera S E-Hybrid Sport Turismo bietet das digitalisierte Cockpit und die optionale Hinterachslenkung. Auch der im Segment einzigartige Dachspoiler gehört dazu: Dessen Anstellwinkel wird abhängig von der Fahrsituation und dem gewählten Fahrmodus in drei Stufen eingestellt und erzeugt auf der Hinterachse einen zusätzlichen Abtrieb von bis zu 50 Kilogramm. Bis zu einer Geschwindigkeit von 170 km/h passt sich das Luftleitelement im eingefahrenen Zustand mit einem Winkel von minus sieben Grad der nach hinten abfallenden Dachlinie an. Ab 170 km/h fährt der Dachspoiler automatisch in die Performance-Stellung und erhöht mit einem Anstellwinkel von plus ein Grad Fahrstabilität und Querdynamik. In den Fahrmodi Sport und Sport Plus fährt der Dachspoiler bereits ab einer Geschwindigkeit von 90 km/h in diese Position. Aktiv unterstützend wird der Anstellwinkel des Spoilers ab 90 km/h auf 26 Grad angehoben, wenn das optionale Panorama-Schiebedach geöffnet wird, um die dabei entstehenden Verwirbelungen zu kompensieren.



Der Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo ist zu Preisen ab 188 592 Euro bestellbar. (ampnet/jri)